Тренер молодёжной сборной Швеции по хоккею: мы тоже должны бояться Россию
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«С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Если мы будем так играть, то у нас есть шанс», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он также отметил, что одним из решающих факторов может стать реализация большинства, с чем у россиян возникают проблемы.
«Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда. Будет очень тяжёлый матч», — добавил Монтен.
В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).
Полуфинальная встреча состоится 4 января в 17:00 мск.
Ранее нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер высказался о предстоящем матче с Россией.