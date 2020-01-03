Тренер молодёжной сборной Швеции по хоккею: мы тоже должны бояться Россию

Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен поделился ожиданиями от матча с Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

«С Россией мы должны играть на высоких скоростях. Мы должны насесть на русских, заставить их много играть в обороне. Если мы будем так играть, то у нас есть шанс», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что одним из решающих факторов может стать реализация большинства, с чем у россиян возникают проблемы.

«Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда. Будет очень тяжёлый матч», — добавил Монтен.

В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).

Полуфинальная встреча состоится 4 января в 17:00 мск.

Ранее нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер высказался о предстоящем матче с Россией.