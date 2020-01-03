Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем со Швецией

Молодёжная сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем полуфинала чемпионата мира 2020 года со Швецией.

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Как сообщает «Чемпионат», команда тренировалась в следующих сочетаниях: — вратари: Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов, Даниил Исаев; — Александр Романов — Данила Галенюк, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов; — Даниил Пыленков — Егор Замула, Максим Грошев — Иван Морозов — Никита Александров; — Даниил Мисюль —Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко Дмитрий Воронков — Василий Подколзин; — Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов. Павел Дорофеев не принимал участия в занятии. В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1). Полуфинальная встреча между Россией и Швецией состоится 4 января в 17:00 мск. Ранее олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский выразил мнение, что Россия победит Швецию в полуфинале МЧМ.