Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем со Швецией

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Молодёжная сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем полуфинала чемпионата мира 2020 года со Швецией.
Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем со Швецией
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Как сообщает «Чемпионат», команда тренировалась в следующих сочетаниях:

— вратари: Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов, Даниил Исаев;

— Александр Романов — Данила Галенюк, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов;

— Даниил Пыленков — Егор Замула, Максим Грошев — Иван Морозов — Никита Александров;

— Даниил Мисюль —Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко  Дмитрий Воронков — Василий Подколзин;

— Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов.

Павел Дорофеев не принимал участия в занятии.

В четвертьфинале шведы оказались сильнее Чехии (5:0), а Россия победила Швейцарию (3:1).

Полуфинальная встреча между Россией и Швецией состоится 4 января в 17:00 мск.

Ранее олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский выразил мнение, что Россия победит Швецию в полуфинале МЧМ.

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