Сборная России по хоккею обыграла Швецию в ОТ и вышла в финал МЧМ
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Встреча завершилась со счётом 5:4.
Уже на 16-й секунде встречи Виктор Сёдерстрём вывел шведов вперёд. После этого россияне быстро ответили голами Ивана Морозова, Александра Хованова и Егора Соколова. Скандинавы сократили отставание до перерыва усилиями Самуэля Фагемо, а во втором периоде Расмус Сандин сравнял счёт.
В третьей 20-минутке команды обменялись голами: сначала шайбу забросил Нильс Лундквист, а затем дубль оформил Соколов.
В офертайме победу подопечным Валерия Брагина принёс Морозов, который также оформил дубль.
В финале Россия сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.
Ранее сообщалось, что сборная России поменяла голкипера после четвёртой пропущенной шайбы от Швеции.