Сборная России по хоккею обыграла Швецию в ОТ и вышла в финал МЧМ

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Молодёжная сборная России в овертайме одержала победу над Швецией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в ОТ и вышла в финал МЧМ
  • © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 5:4.

Уже на 16-й секунде встречи Виктор Сёдерстрём вывел шведов вперёд. После этого россияне быстро ответили голами Ивана Морозова, Александра Хованова и Егора Соколова. Скандинавы сократили отставание до перерыва усилиями Самуэля Фагемо, а во втором периоде Расмус Сандин сравнял счёт.

В третьей 20-минутке команды обменялись голами: сначала шайбу забросил Нильс Лундквист, а затем дубль оформил Соколов.

В офертайме победу подопечным Валерия Брагина принёс Морозов, который также оформил дубль.

В финале Россия сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее сообщалось, что сборная России поменяла голкипера после четвёртой пропущенной шайбы от Швеции.

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