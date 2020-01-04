Сборная России поменяла голкипера после четвёртой пропущенной шайбы от Швеции

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Тренерский штаб молодёжной сборной России принял решение поменять голкипера после четвёртой пропущенной шайбы в матче со Швецией в рамках 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Сборная России поменяла голкипера после четвёртой пропущенной шайбы от Швеции
  • © Jaroslav Ozana/CTK
  • globallookpress.com

Таким образом, Амир Мифтахов заменил Ярослава Аскарова на пятой минуте третьего периода.

Ранее сообщалось, что Егор Соколов оформил дубль в матче со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею.

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