Сборная России поменяла голкипера после четвёртой пропущенной шайбы от Швеции

Тренерский штаб молодёжной сборной России принял решение поменять голкипера после четвёртой пропущенной шайбы в матче со Швецией в рамках 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

© Jaroslav Ozana/CTK

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Таким образом, Амир Мифтахов заменил Ярослава Аскарова на пятой минуте третьего периода. Ранее сообщалось, что Егор Соколов оформил дубль в матче со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею.