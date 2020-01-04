Дубли Морозова и Соколова и победный гол в овертайме: как Россия обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России взяла верх над национальной командой Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года. Основное время завершилось со счётом 4:4, а в овертайме дубль оформил Иван Морозов. Также встреча запомнилась двумя голами Егора Соколова, четырьмя очками Расмуса Сандина и ошибками шведского голкипера Хуго Альнефельта.

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Швеции в полуфинале молодёжного чемпионата мира в Чехии. Встреча продлилась все 60 минут, а победитель был определён лишь в овертайме. Автором победной шайбы стал Иван Морозов, оформивший дубль.

За последние десять лет команда Швеции стала одним из самых неудобных соперников для сборной России на молодёжных первенствах планеты. Коллективы встречались между собой 12 раз и лишь в трёх случаях верх брали отечественные спортсмены. Примечательно, что каждая из этих побед неизменно приводила их к медалям первенства. В 2011 году подопечные Валерия Брагина завоевали золото, четыре года спустя довольствовались серебром, а в 2018-м взяли бронзу.

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Стоит отметить, что все победы сборной России пришлись на стадию плей-офф, что говорит об умении хоккеистов собираться на самые важные встречи. Если на групповой стадии они уступили все шесть раз, то в ключевые моменты проиграли лишь трижды. Правда, один раз это произошло в финале. В 2012 году скандинавам оказалось достаточно одного точного броска, чтобы впервые за 31 год выиграть молодёжный чемпионат мира.

Однако на этот раз шведов вряд ли можно было считать однозначными фаворитами. Безусловно, они взяли верх во всех пяти матчах соревнований и имели более привлекательную статистику, но их соперники по группе были явно слабее. За россиян говорили уверенная и зрелая игра вкупе с сильным составом, а крупная победа над канадцами доказывала, что они способны обыгрывать сильнейших.

Что касается «тре крунур», то её сильной стороной считалась звёздная оборона, в которой были представлены сразу три представителя топ-25 драфта НХЛ прошлого года. Филип Бруберг, Виктор Сёдерстрём и Тобиас Бьорнфут уже успели проявить себя на этом турнире, но в дебюте блеснул более старший товарищ. Уже на 16-й секунде Расмус Сандин мощным щелчком отправил шайбу точно в девятку и вывел Швецию вперёд. Ярослав Аскаров оказался закрыт собственными защитниками и не смог помешать игроку «Торонто Марлис».

Для россиян было жизненно важно в кратчайшие сроки восстановить статус-кво и не позволить рациональным шведам закрыться на своей половине площадки. В этом им помог Александер Хольц, уже на второй минуте заработавший необязательное удаление. После 16 подряд неудачных попыток реализовать большинство россияне здорово поднаторели в этом вопросе и совсем скоро распечатали ворота Хуго Альнефельта. Василий Подколзин и Павел Дорофеев вывели на бросок Ивана Морозова, а тот отправил шайбу в домик талантливого голкипера.

А уже на пятой минуте создалось впечатление, что для шведов игра может быть закончена. Лучший бомбардир первенства Нильс Хёгландер ударил локтем в голову Григорию Денисенко и заработал матч-штраф. Россияне же получили пять минут в неравных составах, чем и воспользовались, пусть и всего один раз. Дмитрий Воронков здорово поборолся на пятаке, а Александр Хованов стал автором второй шайбы.

Могло показаться, что подопечные Томаса Монтена находятся в состоянии грогги, а точный бросок в исполнении Егора Соколова имел все шансы окончательно надломить их. Глубокий прессинг шведов не дал результата, зато оголил тылы, что позволило россиянам молниеносно перейти из обороны в атаку. Страховать партнёров выехал Альнефельт, но допустил грубейшую ошибку, а отечественный форвард удвоил преимущество. Возродить интригу помогло удаление Александра Романова. Самуэль Фагемо оформил седьмой гол на турнире и укрепился в статусе лучшего снайпера, а Сандин выступил в роли ассистента.

Первая половина второго периода проходила в равной борьба и изобиловала опасными моментами как у одних, так и у других ворот. Но постепенно инициатива стала переходить к скандинавам. Они действовали очень активно, здорово действовали в форчекинге и всё чаще запирали россиян в своей зоне. Тем не менее, поразить ворота Аскарова у них долгое время не получалось, но ход игры нарушило необязательное удаление Хованова. Центрфорвард ударил соперника в голову в абсолютно безобидном эпизоде и заработал «2 + 10». «Тре крунур» хватило всего 31 секунды, чтобы восстановить статус-кво, а Сандин с Фагемо поменялись ролями. На этот раз в роли снайпера выступил защитник, а форвард вышел в лидеры бомбардирской гонки.

Эта неудача произвела отрезвляющий эффект на сборную России и заставила её вновь взять нити игры в собственные руки. Шведы оказались не готовы к резко возросшим скоростям и два раза подряд заработали удаление. Подколзин и компания имели не один шанс вырваться вперёд, но самый явный упустил Кирилл Марченко. Форварду СКА оставалось лишь поразить открытый угол, но чудесным сейвом отметился Альнефельт. Вратарь за доли секунды успел переместиться из одного угла в другой и отвёл угрозу.

Если Альнефельт на старте третьего периода успел порадовать парой спасений, то Аскаров вскоре пропустил четвёртую шайбу. Россияне вновь остались в меньшинстве, а Сандин организовал очередной гол «тре крунур». На этот раз он на острие оказался Нильс Лундкивст, для которого этот гол стал первым на турнире. Ярослав вновь оказался закрыт собственными защитниками и вряд ли был виноват в пропущенном голе, но Брагин всё же решил бросить в бой Амира Мифтахова.

А уже спустя четыре с небольшим минуты Альнефельт вновь напомнил, что его сложно назвать стабильным голкипером. Швед вновь сыграл неуверенно, а наказал его всё тот же Соколов. Егор открылся на левом краю, показал, что будет бросать в дальний, но направил шайбу в ближний. Спустя несколько секунд Хуго чуть было не пропустил в пятый раз, но Давид Густафссон вытащил шайбу с линии. Примечательно, что в первом эпизоде похожий момент был у ворот команды Брагина, а в роли спасителя выступил Даниил Журавлёв.

В концовке шансы имели как россияне, так и шведы, но счёт остался прежним. Сначала Мифтахов не позволил отличиться Лукасу Рэймонду, а затем вновь не повезло Марченко. Кирилл вырвался на оперативный простор и нанёс бросок, но на пути встала клюшка одного из соперников. Таким образом, решение вопроса относительно первого участника финала молодёжного чемпионата мира было отложен до овертайма. Согласно правилам IIHF, хоккеистам предстояло провести десять минут в формате «три на три».

Первые три минуты подопечные Брагина ни разу не коснулись шайбы и чуть было не позволили оппонентам поставить победную точку. Отличный шанс имел Густафссон, но Мифтахов сыграл выше всяких похвал. А решающее слово сказал один из лучших игроков сборной России в матче. Иван Морозов в одиночку расправился с двумя защитниками «тре крунур» и оформил дубль.

Сборная России наголову превзошла команду Швеции по количеству бросков по воротам (44:25), что в итоге воплотилось в заслуженную победу. Подопечные Брагина в пятый раз за последние десять лет вышли в финал молодёжного чемпионата мира и уже 5 января постараются во второй раз завоевать золото. До настоящего момента последним успехом остаётся турнир 2011 года в Баффало, где отечественные атлеты совершили грандиозный камбэк в дуэли с канадцами.