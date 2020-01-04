Борьба с непобеждёнными: сборная России обыгрывает Швецию в полуфинале МЧМ по хоккею

Молодёжная сборная России по хоккею встречается в полуфинале чемпионата мира с командой Швеции. Скандинавы не потерпели ни одного поражения на турнире, а в последнем своём матче обыграли Чехию со счётом 5:0. RT ведёт текстовую трансляцию игры.