Борьба с непобеждёнными: сборная России обыгрывает Швецию в полуфинале МЧМ по хоккею

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Владимир Зайвый
Молодёжная сборная России по хоккею встречается в полуфинале чемпионата мира с командой Швеции. Скандинавы не потерпели ни одного поражения на турнире, а в последнем своём матче обыграли Чехию со счётом 5:0. RT ведёт текстовую трансляцию игры.
Борьба с непобеждёнными: сборная России обыгрывает Швецию в полуфинале МЧМ по хоккею
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  • 04 января 2020

    Какой опасный рикошет у ворот шведов! Хованов не знал, что делать, и отдал пас партнёру, которым оказался шведский защитник. (26')

  • Шведы ругаются с судьёй из-за неназначенного удаления, но ничем этот спор не закончился кроме как вбрасыванием в средней зоне. (26')

  • Хованов и Соколов убегали в атаку, но Соколов в ожидании шайбы забрался в офсайд. (26')

  • Романов смог чисто отнять шайбу у выбегавшего на дуэль с Аскаровым шведского хоккеиста. (25')

  • Не будет лишним напомнить, что шведы в пяти предыдущих матчах пропустили восемь шайб, а сегодня уже три. (24')

  • Старались перед окончанием игры «4 на 4» шведы отличиться, но Аскаров выдержал затяжную атаку. Теперь у россиян численное преимущество. (23')

  • Столкнулись два шведа друг с другом при смене, и тогда судьи заметили, что скандинавы нарушали численный состав. Очень смешное удаление. (22')

  • Стартовал второй период, россияне закончили большинство в чужой зоне, но тут же сами заработали штраф. Василий Подколзин нарушил правила. (21')

  • Статистика первого периода.

  • Здорово играют российские хоккеисты, особенно в большинстве. Но одна ошибка в самом начале и один гол в меньшинстве не дают уверенно лидировать в счёте.

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