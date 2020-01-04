Борьба с непобеждёнными: сборная России обыгрывает Швецию в полуфинале МЧМ по хоккею
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04 января 2020
Какой опасный рикошет у ворот шведов! Хованов не знал, что делать, и отдал пас партнёру, которым оказался шведский защитник. (26')
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Шведы ругаются с судьёй из-за неназначенного удаления, но ничем этот спор не закончился кроме как вбрасыванием в средней зоне. (26')
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Хованов и Соколов убегали в атаку, но Соколов в ожидании шайбы забрался в офсайд. (26')
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Романов смог чисто отнять шайбу у выбегавшего на дуэль с Аскаровым шведского хоккеиста. (25')
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Не будет лишним напомнить, что шведы в пяти предыдущих матчах пропустили восемь шайб, а сегодня уже три. (24')
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Старались перед окончанием игры «4 на 4» шведы отличиться, но Аскаров выдержал затяжную атаку. Теперь у россиян численное преимущество. (23')
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Столкнулись два шведа друг с другом при смене, и тогда судьи заметили, что скандинавы нарушали численный состав. Очень смешное удаление. (22')
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Стартовал второй период, россияне закончили большинство в чужой зоне, но тут же сами заработали штраф. Василий Подколзин нарушил правила. (21')
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Статистика первого периода.
U20: Вот так у нас дела после первого периода #SWERUS#снамироссияpic.twitter.com/CMrED3CBCv— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2020
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Здорово играют российские хоккеисты, особенно в большинстве. Но одна ошибка в самом начале и один гол в меньшинстве не дают уверенно лидировать в счёте.
After 20 minutes, it's 3-2 for @russiahockey over @trekronorse. Let's recap:— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020
- 5 goals scored in the first period
- Hoglander ejected from the game
- Sweden's netminder got WAY too far out of his crease
- How did Russia keep this one out? 👇👇👇
WELCOME TO THE SEMI-FINALS. pic.twitter.com/S8K2uDFI5V
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