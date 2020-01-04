«Играли как единая семья»: что говорили хоккеисты и тренеры после победы России над Швецией в полуфинале МЧМ

В полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею сборная России показала, что не боится национальной команды Швеции. Об этом по окончании встречи заявил защитник Александр Романов. Главный тренер Валерий Брагин оценил игру подопечных, в том числе вратаря Ярослава Аскарова, заменённого по ходу третьего периода. Автор победной шайбы Иван Морозов назвал Егора Соколова главным героем матча.

«Будем биться за всю страну»

Для сборной России победа над национальной командой Швеции стала если не исторической, то знаменательной. Подопечные Валерия Брагина в третий раз за последние десять лет обыграли скандинавов в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею и впервые за четыре года вышли в финал. По окончании матча главный тренер отметил как положительные, так и отрицательные моменты в игре подопечных.

«Действовали очень неплохо, компактно, агрессивно. Пропустили не очень обязательные голы. Главное, что до конца верили в победу», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

Наставник признался, что скандинавские хоккеисты его ничем не удивили, а также рассказал, что незадолго до полуфинала провёл серьёзную беседу с авторами дублей в ворота шведов — Иваном Морозовым и Егором Соколовым.

«У нас все нормальные ребята, будущее у них впереди, от них будет зависеть, как они дальше будут развиваться. Вчера была серьёзная беседа с ним (Морозовым. — RT) после встречи со Швейцарией. Он сыграл неважно. Но подействовало. Соколов? С ним тоже. Есть опыт работы с психологией молодых хоккеистов», — рассказал наставник.

Одним из ключевых моментов стала замена голкипера Ярослава Аскарова по ходу третьего периода. Молодой вратарь пропустил четвёртую шайбу и покинул лёд, а вместо него вышел Амир Мифтахов. Тем не менее, Брагин не стал называть провальным выступление стража ворот «СКА-Невы».

«Не сказать, чтобы плохо (выступил. — RT), но в таких играх вратарь должен выручать. Надо ещё посмотреть, какие там помехи были», — добавил Брагин.

Кроме того, наставник заявил, что в финале с первых минут скорее всего выйдет Мифтахов. В последний раз он выходил на лёд во встрече с США, после чего две игры подряд провёл на скамейке запасных.

Одним из главных героев стал Иван Морозов. Центральный нападающий отлично смотрелся на вбрасывании, а также стал автором дубля. Он отличился в самом начале первого периода, а затем стал автором победной шайбы в овертайме.

«Самый ли это сумасшедший матч в моей карьере? Наверное, да. Мы хорошо играли и знали, что должны больше владеть шайбой. В противном случае, нам было бы сложно обороняться. У шведов хорошее нападение, но оно слабее, чем защита. На пятиминутное удаление отреагировали хорошо, должны были реализовать это большинство», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Ранее форвард не отмечался голами на турнире, а до полуфинала в его активе значилась лишь одна результативная передача. По его словам, это поспособствовало его агрессивному настрою на дуэль с «тре крунур».

«Мне и тренеры говорили больше бросать, потому что иногда ищу лишнюю передачу. (В эпизоде с победным голом. — RT) хотел отдать пас Марченко, но решил набросить. Плюс до этого не попал в пустые ворота. Вася отдал мне, я был на скорости, а защитник — нет. Увидел, что могу пройти в центр. Хорошо, что помог», — отметил Морозов.

При этом он признался, что хоккеисты сборной России продолжали верить в себя, даже после того, как команда Швеции смогла отыграться со счёта 1:3.

«Все пацаны понимали, что это наша игра и надо её выигрывать. Не зря же мы столько работали, должны быть в финале. В овертайме всегда сложно отнять шайбу, ведь много свободного пространства. Мы ждали, когда они потеряют. Хорошо, что сейчас всё получилось, команда победила. Завтра — главный матч за золото, и его надо выигрывать», — заключил Морозов.

При этом нападающий СКА выразил мнение, что звание лучшего игрока матча принадлежит Егору Соколову. Как и Морозов, тот оформил дубль и перевёл игру в овертайм.

«Наверное, это самое приятное чувство в моей жизни. Никогда такого не испытывал. Мы вышли в финал молодёжного чемпионата мира. Тем не менее, на этом наша миссия не завершена… Остался финальный шаг, будем биться за всю страну, преподнесём ей подарок», — признался Соколов.

Также нападающий прокомментировал эпизод с заменой Аскарова. По его словам, это стало дополнительной мотивацией для российских спортсменов.

«Хотелось поддержать Ярослава, он молодой вратарь. Хотели как можно скорее помочь Амиру войти в игру, попытаться сравнять счёт. У нас это получилось, потом нужно было выйти в овертайме и додавить шведов. Ваня Морозов всё сделал великолепно, отлично попал. Не смог до него доехать: три раза споткнулся, ноги подкосились», — добавил Соколов.

Как признался автор двух результативных передач Василий Подколзин, победа над «тре крунур» стала одним из знаменательных эпизодов в его карьере.

«До сих пор нахожусь будто в астрале. Не каждый день случаются такие моменты, они очень запоминаются. Тяжело подобрать слова, надо всё это забыть и готовиться к финалу. Нам всё равно, финны или канадцы», — цитирует Подколзина «Чемпионат».

Нападающий признался, что был удивлён проведению овертайма в формате «три на три», а также похвалил Соколова.

«Да, сыграл здорово! Это уверенность и ему, и всей команде. И Ваня Морозов забил, тоже хорошо. Главное — вовремя», — подчеркнул десятый номер драфта НХЛ 2019 года.

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По словам ассистента капитана сборной России Александра Романова, шведы пытались запугать отечественных спортсменов, но потерпели фиаско.

«Как показал матч, мы их не боимся, даже мысли такой не было. Да, борьба была жёсткая, ничего не скажешь. Но это уже полуфинал, все хотят пройти дальше, но не у каждого получается. Мы не нервничали, только подбадривали друг друга, верили в успех, играли как единая семья», — сказал хоккеист.

Примечательно, что исход матча мог быть решён значительно раньше, но Кирилл Марченко не смог реализовать отличный момент. Ему оставалось лишь отправить шайбу в пустой угол, но выше всяких похвал сыграл шведский голкипер Хуго Анельфельдт. Как сказал форвард СКА, он тяжело отреагировал на этот эпизод.

«Переживал. Пересмотрим игру — будем анализировать. Главное — не зацикливаться на этом и играть дальше», — признался атлет.

Он отметил, что у шведов имеются серьёзные проблемы при игре в обороне, а также рассказал, что как отмечали победный гол Морозова.

«Мы его чуть не раздавили, когда прыгали возле борта. Он молодчик. Классная получилась игра», — добавил Марченко.

«Хотел бы я быть на их месте»

В свою очередь, главный тренер сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение в полуфинале и назвал главный козырь российской команды.

«Гол Морозова расстроил. Не думаю, что мы выглядели плохо при игре пять На пять. Россия ничем не удивила. Её сильнейшая сторона — глубина состава», — сказал Монтен.

Кроме того, он прокомментировал удаление Нильса Хёгландера в первом периоде. Уже на пятой минуте лучший бомбардир «тре-крунур» получил матч-штраф за удар в голову Григорию Денисенко и отправился в раздевалку.

«Я был согласен с удалением Хёгландера. Там было «5 + 20». В целом, очень упорный матч с большим количеством удалений, поэтому многое решалось в спецбригадах», — добавил Монтен.

Форвард скандинавов Давид Густафссон признался, что у его коллектива было много шансов победить, и отметил, что бояться россиян не стоило.

«Когда счёт стал 1:3, мы сохраняли спокойствие. Они забросили в большинстве, некоторые голы были полной лажей. Мы провели хороший матч, показали характер, совершили камбэк. Вратарь России не был виноват в наших шайбах. Сейчас очень тяжело», — сказал Густафссон.

По словам Самуэля Фагемо, российским спортсменам повезло дважды отличиться в большинстве.

«Сейчас ощущается грусть. Да, мы потеряли Хёгландера в самом начале, нам пришлось много действовать в меньшинстве. Это тяжело, но соперник воспользовался удачными отскоками. Да, Альнефельт сделал великолепный сейв и оставил нас в игре. Россия — хорошая команда. Классно им, они будут играть в финале. Хотел бы я быть на их месте», — признался Фагемо.