Хоккеист Марченко о победе над Швецией: Морозова в раздевалке на руках носили

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко поделился впечатлениями после победы над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Мы очень рады, но стараемся уже настраиваться на завтра, там будет самая важная игра. Хорошо, что выиграли, все парни очень радовались. Сейчас будем готовиться дальше, постараемся забыть эту победу. Морозова на руках носили в раздевалке, его чуть не раздавили, когда отмечали победную шайбу», — цитирует игрока Sport24.

Он также отметил, что в целом игра получилась равной. По его словам, россияне старались действовать агрессивней шведов и чаще находиться в зоне соперника.

«Понимали, что у них все силы брошены на атаку, нужно было их разрушать», — сказал Марченко.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк назвал украшением турнира матч сборных России и Швеции на МЧМ по хоккею.