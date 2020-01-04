Третьяк назвал украшением турнира матч сборных России и Швеции на МЧМ по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Третьяк назвал украшением турнира матч сборных России и Швеции на МЧМ по хоккею
  • © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Тяжелый матч, можно сказать, как финальный. Эта игра — украшение этого МЧМ. Проявили характер и шведы, и наши», — цитирует Третьяка Sport24.

Он также отметил, что именно в таких играх рождаются чемпионы, так как это является большим испытанием для спортсменов. 

«Когда ты выигрываешь 3:1 и тебе забивают три шайбы, могут руки опуститься. А тут они бились до конца. Перед финалом настрой супер», — добавил Третьяк.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия. 

Ранее Роман Ротенберг выразил уверенность, что сборной России по хоккею надо сохранять спокойствие перед финалом МЧМ.

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