Третьяк назвал украшением турнира матч сборных России и Швеции на МЧМ по хоккею
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«Тяжелый матч, можно сказать, как финальный. Эта игра — украшение этого МЧМ. Проявили характер и шведы, и наши», — цитирует Третьяка Sport24.
Он также отметил, что именно в таких играх рождаются чемпионы, так как это является большим испытанием для спортсменов.
«Когда ты выигрываешь 3:1 и тебе забивают три шайбы, могут руки опуститься. А тут они бились до конца. Перед финалом настрой супер», — добавил Третьяк.
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.
Ранее Роман Ротенберг выразил уверенность, что сборной России по хоккею надо сохранять спокойствие перед финалом МЧМ.