Ротенберг считает, что сборной России по хоккею надо сохранять спокойствие перед финалом МЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился эмоциями после победы молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Поздравляю всех болельщиков с победой! Всех, кто поддерживал нас! Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра — следующая. Мы уже готовимся к ней», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что в игре со Швецией все игроки соблюдали дисциплину и боролись в каждом моменте.

«Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России — это финал. Все парни бились друг за друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире», — добавил Ротенберг.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее было определено время начала финала МЧМ по хоккею с участием сборной России.