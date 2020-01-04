Ротенберг считает, что сборной России по хоккею надо сохранять спокойствие перед финалом МЧМ
- © Simon Hastega/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Поздравляю всех болельщиков с победой! Всех, кто поддерживал нас! Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра — следующая. Мы уже готовимся к ней», — цитирует функционера «Чемпионат».
Он отметил, что в игре со Швецией все игроки соблюдали дисциплину и боролись в каждом моменте.
«Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России — это финал. Все парни бились друг за друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире», — добавил Ротенберг.
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.
Ранее было определено время начала финала МЧМ по хоккею с участием сборной России.