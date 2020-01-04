Брагин оценил игру сборной России по хоккею в матче со Швецией в полуфинале МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Играли очень неплохо, компактно старались сыграть, агрессивно. Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное — даже проигрывая, верили в победу и до конца играли», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что главной задачей перед овертаймом была правильная расстановка пар нападающих.

«Все ребята уже успокоились. Понимают, что самая главная игра — завтра», — добавил Брагин.

Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, россияне сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.

Ранее автор победной шайбы в ворота Швеции Иван Морозов высказался о выходе в финал МЧМ.