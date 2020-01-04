Автор победной шайбы в ворота Швеции высказался о выходе в финал МЧМ
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«Соколов был лучший! Меня на руках не носили. Это самый нервный матч на турнире. Все пацаны понимали, что это наша игра и мы должны быть в финале. Не зря мы столько работали», — цитирует Морозова Sport24.
Он также подчеркнул, что россиян ожидает важная игра в финале.
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.
Ранее нападающий Кирилл Марченко заявил, что Морозова в раздевалке носили на руках после его победной шайбы в ворота шведов.