«Если сыграть в силовой борьбе, есть все шансы на победу»: Яшин о финале МЧМ по хоккею между сборными России и Канады
- РИА Новости
- © Крис Бэрри
— Какие у вас ожидания от финального матча с Канадой?
— Финал Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира или на любом другом международном турнире — это очень интересное событие. Надеюсь, что игра у нашей команды сегодня получится, будем болеть за ребят.
— 6:0 в первом матче — это психологическое преимущество для россиян или отличный раздражитель для Канады?
— И то и то. Понятно, что наша команда очень здорово сыграла на групповом этапе, но и канадцы при 0:6 не сыграли свой лучший матч, причём даже не в плане какой-то техники или мастерства. Мне очень понравилось, как россияне играли в плане силовой борьбы. В этом заключалось их преимущество. Конечно, канадцы сделают выводы и в финале будет уже совсем другая команда.
— Канадцы выиграли четыре матча после того поражения. Можно сказать, что они преобразились?
— Но у канадцев и соперники такие были... Пожалуй, только в полуфинале Канада испытала сопротивление и сыграла при этом убедительно. Сегодня будет совсем другая игра.
— Четыре пропущенные шайбы в четырёх матчах — насколько это серьёзный вызов для российской команды?
— Я бы не пытался сравнивать матчи с разными командами. На сегодняшний день обе сборные уже встречались, и россияне уверенно победили. Все ждут такой же игры от нашей команды, и если удастся сыграть в такой же силовой борьбе, то есть все шансы на победу.
— Российскую сборную может вновь ожидать встреча с Барреттом Хэйтоном, который у многих игроков вызвал раздражение, когда не снял шлем при исполнении гимна после матча. Может ли так произойти, что россиян захлестнут эмоции, когда они снова встретятся с ним на льду?
— Что было, то было. Нашим ребятам надо концентрироваться на игре. Будем болеть за то, чтобы они проявили себя так же, как в первом матче.
— При этом есть вероятность, что Хэйтон не сыграет из-за травмы. Насколько это большая потеря для Канады?
— Конечно, травма любого ведущего игрока — это потеря для команды. Но всё решится на льду.
— В полуфинале со Швецией россияне показали атакующую игру, нанесли больше 40 бросков. В финале можно ожидать такой же тактики или настало время играть от обороны?
— Сложно говорить об этом. Надеюсь, что тренерский штаб выберет определённую схему игры на финал. Разная тактика с разными командами приносит успех. Штаб сборной опытен и примет правильное решение. Мы, как болельщики, ждём победы, и неважно, как она будет достигнута — атакующим хоккеем или оборонительным.
— В матче со Швецией слабым местом нашей сборной были вбрасывания. Как это может сказаться на результате финала?
— Если это не помешало победить в полуфинале, то, может, так и стоило играть? Шучу, конечно. Вбрасывания — это очень важный элемент игры. Когда владеешь шайбой, можно диктовать свою игру. Надеюсь, что россияне добавят в этом элементе.
— Кто из вратарей должен сыграть с Канадой: Ярослав Аскаров или Амир Мифтахов?
— Тренерский штаб решает такие вопросы, он лучше знает ситуацию внутри команды. Но если брать голы, которые были пропущены в полуфинале, то многие были заброшены в большинстве, при скоплении игроков перед воротами, когда сложно увидеть шайбу. Сложно определиться, была ли вина Аскарова в этих голах. Неизвестно, как другой голкипер сыграл бы на его месте. Я не делю вратарей на первого и второго, потому что играет команда.
— Большинство у россиян не вызывает сомнений. Насколько важным фактором это может стать в финале?
— Всегда, когда команда забрасывает в большинстве, это огромный плюс для неё. Здорово, что в последней паре игр всё получалось. Надеюсь, что в таком же духе ребята продолжат действовать и в финале.
— Есть ли вопросы к дисциплине сборной России? Было достаточно много удалений в полуфинале, Александр Хованов получил 2 + 10 минут штрафа за удар в голову…
— По поводу судейства не могу комментировать, было ли там основание для такого штрафа. Любая команда хочет как можно реже играть в меньшинстве, и чем лучше будет дисциплина, тем больше шансов на победу.
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