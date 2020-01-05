Девятый матч за золото, травма Хэйтона и желание отомстить: что нужно знать об игре Россия — Канада в финале МЧМ

Сборные России и Канады разыграют золото в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Это будет девятая встреча двух команд в решающей стадии турнира после четырёх побед и четырёх поражений каждой из них. Кроме того, две сборные сыграют друг с другом вновь после матча группового этапа, в котором россияне нанесли канадцам поражение со счётом 6:0. Финал может пропустить из-за травмы самый результативный игрок «кленовых листьев» Барретт Хэйтон, ранее не снявший шлем во время исполнения гимна России.

История противостояний

С 1996 года, когда победитель молодёжного чемпионата мира стал определяться по итогам плей-офф, финал с участием России и Канады был самым частым на турнире. Нынешнее противостояние в Остраве на «Остравар Арене» будет уже девятым матчем за золото между двумя хоккейными сверхдержавами.

Пока что счёт в финальных встречах равный: канадцы выиграли четырежды, в том числе три раза подряд в 2005—2007 годах, россияне одержали четыре победы, среди которых особенно выделяется легендарный камбэк 2011 года в Баффало. В последний раз две сборные разыгрывали титул лучшей молодёжной команды в 2015 году. Тогда поколение Павла Бучневича, Ивана Барбашёва и Владислава Гаврикова потерпело поражение со счётом 4:5.

Стоит отметить, что Канада всего один раз выигрывала у России в финале, когда чемпионат мира проходил в Европе. Произошло это в далёком 2007 году, когда соревнования принимала Швеция. Россияне побеждали и в Канаде, и в США, и в Чехии (18 лет назад в Пардубице).

Если вспоминать все случаи, когда Канада и Россия с её предшественницами разыгрывали между собой золото и серебро, то преимущество здесь за «кленовыми листьями». Они выиграли восемь титулов в споре с советскими и российскими хоккеистами, а оставались на втором месте только шесть раз.

Последняя встреча

В последний раз молодёжки России и Канады встречались на групповом этапе нынешнего чемпионата мира. Та игра стала самой сенсационной на данной стадии. Подопечные Валерия Брагина одержали разгромную победу со счётом 6:0, что помогло команде даже с двумя поражениями закончить групповой этап с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб в своём квинтете.

Помимо того что Канада потерпела самое крупное поражение за всё время проведения молодёжных чемпионатов мира, тот матч запомнился ещё и скандалом после игры. Капитан «кленовых листьев» Барретт Хэйтон не снял шлем, когда зазвучал гимн победителя — России, хотя правила хоккейного этикета обязывают это делать. Российские игроки после этого не стали пожимать руку Хэйтону. Позднее он извинился за своё поведение вместе с Федерацией хоккея Канады.

Путь Канады к финалу

То разгромное поражение стало холодным душем для канадцев. Они выиграли два следующих матча группового этапа с Германией и Чехией, заняв в квинтете первое место с девятью очками.

В плей-офф Канада продолжила преображаться и бурей пронеслась до финала. Сначала североамериканцы разгромили Словакию со счётом 6:1, перебросав соперника с разницей в 26 бросков. В полуфинале канадцам выпало встречаться с прошлогодними чемпионами из Финляндии. Уже после четырёх минут «кленовые листья» вели со счётом 3:0, а потом забросили ещё две шайбы, не пропустив при этом ни одной.

Изменения в составе

По сравнению с первой встречей с Россией Канаду ждёт серьёзное усиление. В том матче группового этапа травму получил входящий в число лидеров команды Алекси Лафренье. Один из самых одарённых молодых нападающих мира неудачно зацепился за щитки Амира Мифтахова и вывернул ногу, после чего не смог сам покинуть площадку и провёл несколько дней в лазарете.

Лафренье всё-таки сумел восстановиться и вернулся в состав к плей-офф. 18-летний форвард заиграл не хуже прежнего: в игре со Словакией он забросил шайбу и сделал передачу, а в полуфинале с Финляндией оформил дубль. Лафренье за весь турнир набрал восемь очков за результативность и даже с двумя пропущенными матчами стал вторым бомбардиром своей сборной.

Первым с 11 очками остаётся Барретт Хэйтон, но его участие в финале с Россией как раз под вопросом. Сделавший две голевые передачи в матче с финнами форвард в борьбе с соперником в падении врезался в борт, в результате чего получил повреждение. Капитан канадцев ушёл со льда, держась за левую руку, и больше на площадке не появился. Главный тренер Дэйл Хантер после игры не смог уверенно сказать, сыграет ли Хэйтон с Россией. На решение специалиста может повлиять и инцидент с гимном, ведь к нападающему теперь будет особое отношение со стороны соперников.

Наконец, последним изменением в составе сборной Канады можно назвать вероятный выход на позиции голкипера Джоэля Хофера. После того как Нико Доус провалился в матче с Россией, он прочно засел на скамейке запасных, предоставляя своему сменщику право защищать ворота канадцев. Получалось у Хофера неплохо: в четырёх матчах он пропустил четыре шайбы и стал первым за 14 лет голкипером, сделавшим «сухарь» в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

«Новая игра, ставки высоки»

После выхода в финал канадские игроки практически единодушно высказывались о грядущем матче с Россией. Большинство из них назвали такую встречу самым желанным матчем за золото, а многие говорили о реванше за разгром на групповом этапе.

«Шанс отомстить России — это здорово. Новая игра, ставки высоки. Было неважно, с кем играть, вышло, что финал будет с Россией. Будем готовиться к новой игре. Мы прошли длинный путь с тех пор, как играли с ними в последний раз, ждём новой встречи с ними», — цитирует «Чемпионат» Тая Делландреа.

«Мы в финале — это невероятно и потрясающе. Я мечтал об этом с детства, смотрел этот турнир на Рождество, когда был маленьким. Очень счастливы, что есть шанс ещё раз сыграть с Россией. У них хорошая команда, большие, сильные, быстрые игроки. Будет здорово. Конечно, думаем о поражении на групповом этапе. Россияне играют очень хорошо и здорово проявили себя в полуфинале. Будет тяжёлый матч с обилием силовой борьбы», — добавил Нолан Фут.

«Здорово играть за золото, мы все в предвкушении. Нам надо играть так же, как мы играли. Матч с Россией в группе уже в прошлом, мы смотрели много видео. Завтра мы будем готовы. Финал с Россией и Канадой — это принципиальное противостояние, мы его очень ждём. Будет классная игра», — отметил Эйдан Дудас.

«Рад, что всё так получилось в полуфинале и мы так мощно провели начало в матче перед финалом. Все ребята в предвкушении, но в то же время это будет матч за золото. Все в любом случае ждут этой игры, хотят почувствовать атмосферу, настроиться и провести хороший матч. Наша уверенность в себе росла с каждым матчем», — заявил защитник Джейми Драйсдейл.