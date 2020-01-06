Смазанная концовка: Россия с минимальной разницей уступила Канаде в финале МЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею в Чехии. За 11 минут до финальной сирены отечественная команда вела в счёте две шайбы. Однако затем подопечные Валерия Брагина дважды пропустили. А за четыре минуты до конца Элиас Томас, воспользовавшись ошибками защитника и вратаря, принёс победу «кленовым листьям».

Девятый финал Канады и России

Новый год начался для отечественного хоккея более чем удачно, ведь молодёжная сборная России впервые за четыре года пробилась в финал чемпионата мира. Но настоящий праздник болельщикам могла подарить только победа в решающем противостоянии над канадцами, тем более что молодёжка не выигрывала МЧМ с 2011-го. И тогда в финале подопечные Валерия Брагина оказались как раз сильнее канадцев.

С тех пор россияне трижды сражались за золото первенства планеты, но всякий раз им чего-то не хватало. Например, в 2015-м в Торонто они уступили всё тем же канадцам — 4:5. Спустя пять лет принципиальным соперникам вновь предстояло встретиться в финале — в девятый раз.

При этом на текущем турнире пути команд уже пересекались, и болельщики надолго запомнят этот матч группового этапа. Сборная России буквально деклассировала североамериканскую дружину, забросив в ворота оппонента шесть безответных шайб. Для «кленовых листьев» это поражение стало самым крупным на МЧМ.

Неудивительно, что после такого они горели желанием взять реванш, тем более в истории противостояния двух команд на молодёжном первенстве планеты ни разу не было такого, чтобы одна обыгрывала вторую дважды на одном турнире.

Нынешний же поединок делали особо принципиальными сразу несколько моментов. Во-первых, после первой встречи во время исполнения гимна России не снял с головы шлем капитан соперника Баретт Хэйтон, что вызвало гнев у подопечных Брагина. Позднее он вынужден был публично извиниться. Однако в полуфинале с финнами хоккеист получил травму, и его участие в финальном матче оказалось под большим вопросом.

Плюс в той игре между Канадой и Россией повреждение получил главный талант в составе «кленовых листьев» Алексис Лафренье. Но к плей-офф он всё же вернулся в строй и набрал четыре очка в матчах со Словакией и Финляндией.

В результате Хэйтон всё же вышел на лёд, несмотря на травму. Однако возникали большие вопросы относительно состояния его здоровья и готовности выкладываться на 100% в решающем матче.

Сборная России, к счастью, обошлась без потерь, и на лёд смогли выйти все сильнейшие. Что же касается вратарской позиции, то место на последнем рубеже достаточно ожидаемо занял Амир Мифтахов. Пропустивший четыре шайбы от шведов и впоследствии заменённый Ярослав Аскаров остался в запасе.

Удаления канадцев и семь сейвов Мифтахова

Финальный матч команды начали без раскачки и сходу принялись обмениваться опасными атаками, пролетая центральную зону практически без заминок. Едва ли не первым броском счёт мог открыть Лиам Фуди, но шайба после его щелчка с неудобной руки попала в штангу.

У России столь явных моментов не было, однако Джоэль Хофер без работы тоже не оставался. В целом в первом периоде он отразил десять бросков, тогда как Мифтахов — лишь семь.

Канадцы не только бросали меньше россиян, но и намного чаще удалялись. За первую 20-минутку они заработали четыре малых дисциплинарных штрафа при одном у оппонента. Однако реализовать большинство подопечным Брагина так и не удалось. «Кленовые листья» грамотно действовали в обороне и мужественно бросались под шайбы.

Что же касается отечественных хоккеистов, то они в ответственной встрече не допускали ненужных фолов и лишних удалений, а также никак не реагировали на провокации соперника. Вот только по-настоящему опасных бросков ощутимо не хватало.

Гол и шайба капитана Денисенко

Второй период команды начали ощутимо спокойнее. Чувствовалось, что излишне рисковать в столь ответственный момент не хочет никто. Правда, канадцы быстро заработали большинство, но реализовать его не сумели.

Россияне ответили несколькими скоростными сольными проходами, которые едва не принесли сопернику проблемы. На льду шёл достаточно плотный хоккей с большим количеством единоборств. А лучшими на площадке были вратари.

Но в середине матча счёт, наконец, был открыт. Россия заработала очередное большинство и всё-таки реализовала его. После броска Егора Замулы от синей линии Никита Александров на пятаке закрыл обзор вратарю и подправил шайбу в створ. Правда, судьи отправились смотреть повтор на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но гол в итоге засчитали.

К сожалению, преимущество отечественного коллектива продержалось совсем недолго. Канадцы всей командой понеслись вперёд и заработали двойное большинство. На то, чтобы реализовать его, у них ушло всего 23 секунды. Дилан Козенс с ближней дистанции переправил шайбу в створ после передачи Лафренье.

Казалось, после такого инициатива может перейти к канадцам, но россияне неожиданно вновь быстро вышли вперёд. На этот раз проводивший почти идеальную игру Хофер отразил шайбу перед собой после броска Александра Романова, а Григорий Денисенко с пятака добросил её в сетку.

В оставшееся до перерыва время «кленовые листья» изо всех сил пытались сравнять счёт, но россияне держались выше всяких похвал, а Мифтахов совершал сейв за сейвом. Правда, уже с сиреной Замула зачем-то купился на провокацию и ударил по лицу Хэйтона. Канадцы получили возможность начать заключительный период в большинстве.

Отличное начало и ужасный конец

Впрочем, реализовать его они не смогли. Мало того, у североамериканцев будто бы резко закончились силы. Россияне достаточно спокойно контролировали снаряд и вскоре забросили третью шайбу. Илья Соркин получил снаряд от Ильи Круглова и отправил его точно в дальнюю девятку. Казалось, после такого канадцы уже не отыграются, а подопечные Брагина, наконец, поднимут трофей над головой.

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Увы, «кленовым листьям», как и во втором периоде, посчастливилось быстро забить ответный гол, причём он получился крайне спорным. Коннор Макмайкл после наброса партнёра сыграл коньком клюшки, но судьи, посмотрев повтор, решили, что всё было по правилам.

Пропущенная шайба моментально внесла лишнюю нервозность в действия россиян и придала уверенности канадцам, которые пошли вперёд всей командой. И всего через две минуты они отличились вновь. На этот раз коллектив Брагина получил ненужное удаление, а соперник уже спустя десять секунд реализовал большинство благодаря точному броску Хэйтона.

А за четыре минуты до конца сборная России пропустила и четвёртую шайбу. Защитник позволил Экилу Томасу пробросить шайбу себе на ход, а Мифтахов не слишком удачно сыграл на выходе. Так снаряд оказался в сетке.

На то, чтобы спастись, у россиян оставалось предостаточно времени, и за три минуты до конца тренерский штаб снял с игры Мифтахова. К тому же удаление заработали канадцы. Увы, реализовать его не удалось, а затем на скамейку для штрафников отправились уже Павел Дорофеев и Григорий Денисенко.

С финальной сиреной обезумевшие от счастья канадцы выбежали на лёд в полном составе. Они совершили настоящее чудо и перевернули ход, казалось бы, проигранного матча. Россияне же лишь понуро катились в сторону скамейки. Победа находилась в их руках, но они упустили её и не сумели завоевать трофей.