Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.

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Состав на игру выглядит следующим образом: — голкиперы: Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров; — первое звено: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов; — второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров; — третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин; — четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев. Матч состоится сегодня, 5 января, и начнётся в 21:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.