Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой

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Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
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Состав на игру выглядит следующим образом:

— голкиперы: Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров;

— первое звено: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;

— второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров;

— третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин;

— четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.

Матч состоится сегодня, 5 января, и начнётся в 21:00 мск.

RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.

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