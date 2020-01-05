Назван состав сборной России по хоккею на финал МЧМ с Канадой
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Состав на игру выглядит следующим образом:
— голкиперы: Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров;
— первое звено: Александр Романов, Данила Галенюк, Григорий Денисенко, Александр Хованов, Егор Соколов;
— второе звено: Даниил Пыленков, Егор Замула, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Никита Александров;
— третье звено: Даниил Мисюль, Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Василий Подколзин;
— четвёртое звено: Антон Малышев, Никита Ртищев, Илья Круглов, Максим Соркин, Максим Грошев.
Матч состоится сегодня, 5 января, и начнётся в 21:00 мск.
RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады, начиная с 20:30 по московскому времени.