Не снявший шлем во время гимна России капитан сборной Канады может пропустить финал МЧМ
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- globallookpress.com
«Предварительный прогноз для Хэйтона выглядит оптимистично. Его ещё не вывели из состава, и его состояние будет оценено утром. Но первоначальный вердикт — Хэйтон пропустит финальный матч», — написал в Twitter хоккейный обозреватель Фрэнк Серавалли.
Перед матчем группового раунда со сборной России (0:6) Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна соперника, за что был подвергнут критике.
Финал молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады состоится 5 января в 21:00 мск.
Ранее Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника.