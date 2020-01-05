Не снявший шлем во время гимна России капитан сборной Канады может пропустить финал МЧМ

Короткая ссылка
Капитан сборной Канады Баретт Хэйтон может из-за травмы пропустить финал молодёжного чемпионата мира по хоккею со сборной России.
Не снявший шлем во время гимна России капитан сборной Канады может пропустить финал МЧМ
  • © Jaroslav Ozana/CTK
  • globallookpress.com

«Предварительный прогноз для Хэйтона выглядит оптимистично. Его ещё не вывели из состава, и его состояние будет оценено утром. Но первоначальный вердикт — Хэйтон пропустит финальный матч», — написал в Twitter хоккейный обозреватель Фрэнк Серавалли.

Перед матчем группового раунда со сборной России (0:6) Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна соперника, за что был подвергнут критике. 

Финал молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады состоится 5 января в 21:00 мск.

Ранее Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить