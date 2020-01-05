Не снявший шлем во время гимна России капитан сборной Канады может пропустить финал МЧМ

Капитан сборной Канады Баретт Хэйтон может из-за травмы пропустить финал молодёжного чемпионата мира по хоккею со сборной России.

«Предварительный прогноз для Хэйтона выглядит оптимистично. Его ещё не вывели из состава, и его состояние будет оценено утром. Но первоначальный вердикт — Хэйтон пропустит финальный матч», — написал в Twitter хоккейный обозреватель Фрэнк Серавалли.

Перед матчем группового раунда со сборной России (0:6) Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна соперника, за что был подвергнут критике.

Финал молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады состоится 5 января в 21:00 мск.

Ранее Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника.