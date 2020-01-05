Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что полуфинал молодёжного чемпионата мира в Чехии между сборными России и Швеции (5:4 ОТ) смотрела вся его команда.

Reuters

«Мы все смотрел игру. Бэки грустный», — сказал россиянин в интервью The Athletic. Александр Овечкин и швед Никлас Бэкстрём выступают за «Вашингтон» с 2007 года. Ранее Овечкин объяснил, почему решил пропустить Матч всех звёзд НХЛ.