Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что полуфинал молодёжного чемпионата мира в Чехии между сборными России и Швеции (5:4 ОТ) смотрела вся его команда.
- Reuters
«Мы все смотрел игру. Бэки грустный», — сказал россиянин в интервью The Athletic.
Александр Овечкин и швед Никлас Бэкстрём выступают за «Вашингтон» с 2007 года.
Ранее Овечкин объяснил, почему решил пропустить Матч всех звёзд НХЛ.
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