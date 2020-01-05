Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что полуфинал молодёжного чемпионата мира в Чехии между сборными России и Швеции (5:4 ОТ) смотрела вся его команда.
Овечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубника
  • Reuters

«Мы все смотрел игру. Бэки грустный», — сказал россиянин в интервью The Athletic.

Александр Овечкин и швед Никлас Бэкстрём выступают за «Вашингтон» с 2007 года.

Ранее Овечкин объяснил, почему решил пропустить Матч всех звёзд НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить