Овечкин объяснил, почему решил пропустить Матч всех звёзд НХЛ

Российский нападающий «Вашигтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему принял решение не участвовать в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2020 году.

«Спасибо прежде всего болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона», — цитирует Овечкина журналист Том Гулитти в Twitter.

По его словам, он хочет принести максимальную пользу «Кэпиталз». При этом ему жаль, что придётся пропустить Матч звёзд, хотя болельщики выбрали его капитаном Столичного дивизиона.

«Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к плей-офф», — сказал Овечкин.

В прошлом сезоне россиянин также отказался участвовать в Матче звёзд, за что был дисквалифицирован на одну игру.

Ранее передачи Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ.