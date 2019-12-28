Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в НХЛ
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
В составе «Кэпиталз» отличились Карл Хагелин и Ти Джей Оши. Гости ответили голом Якоба Лильи.
Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз», а «Блю Джекетс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее сообщалось, что Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ.