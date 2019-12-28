Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Карл Хагелин и Ти Джей Оши. Гости ответили голом Якоба Лильи.

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз», а «Блю Джекетс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сообщалось, что Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ.