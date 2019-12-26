Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ

Короткая ссылка
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние десять лет по версии Sportsnet.
Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Sportsnet.

Следом за российским игроком расположились Брэд Маршанд из «Бостон Брюинз», Тэйлор Холл из «Аризоны Койотс», Джонни Годро из «Калгари Флэймз» и Джейми Бенн из «Даллас Старз».

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он вместе со своей командой выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров и Владимир Тарасенко включены в пятёрку лучших правых нападающих десятилетия НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить