Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Sportsnet.
Следом за российским игроком расположились Брэд Маршанд из «Бостон Брюинз», Тэйлор Холл из «Аризоны Койотс», Джонни Годро из «Калгари Флэймз» и Джейми Бенн из «Даллас Старз».
Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он вместе со своей командой выиграл Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров и Владимир Тарасенко включены в пятёрку лучших правых нападающих десятилетия НХЛ.