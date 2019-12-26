Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние десять лет по версии Sportsnet.

Об этом сообщается на сайте Sportsnet.

Следом за российским игроком расположились Брэд Маршанд из «Бостон Брюинз», Тэйлор Холл из «Аризоны Койотс», Джонни Годро из «Калгари Флэймз» и Джейми Бенн из «Даллас Старз».

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он вместе со своей командой выиграл Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров и Владимир Тарасенко включены в пятёрку лучших правых нападающих десятилетия НХЛ.