Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде шайб заброшено не было.

Во второй 20-минутке за сборную России отличились Никита Александров и Григорий Денисенко. Канада ответила голом Дилана Козенса.

На старте третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской команды в счёте, после чего канадцы дважды поразили ворота сборной России. Голы в активе Коннора Макмайкла и Баррета Хэйтона.

Решающую шайбу забросил Экил Томас.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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