Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 4:3.
В первом периоде шайб заброшено не было.
Во второй 20-минутке за сборную России отличились Никита Александров и Григорий Денисенко. Канада ответила голом Дилана Козенса.
На старте третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской команды в счёте, после чего канадцы дважды поразили ворота сборной России. Голы в активе Коннора Макмайкла и Баррета Хэйтона.
Решающую шайбу забросил Экил Томас.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.