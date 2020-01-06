Эксперт считает, что судьи финала МЧМ очень либерально трактовали эпизод с попаданием шайбы в камеру

Комментатор канадской телеканала TSN Джеймс Дьюти высказал мнение о решении арбитров финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады в эпизоде с попаданием шайбы в камеру.

«Вот одно из возможных объяснений отсутствия наказания для сборной Канады. Хотя, честно, говоря, я в этом не уверен. Либеральная интерпретация фразы «конструкция надо льдом», — написал Дьюти в своём Twitter под выдержкой из правил Международной федерации хоккея, гласящей, что если шайба, выброшенная игроком из своей зоны, ударилась в табло или любой другой объект конструкции надо льдом, это не карается удалением.

Встречу, которая завершилась со счётом 4:3 в пользу сборной Канады судила финская бригада арбитров не давшая удаление Эйдану Дудасу за выброс шайбы за пределы площадки. В том эпизоде игровой снаряд перелетел выше стекла, но ударившись о камеру вернулся на лёд.

Ранее Валерий Каменский высказал мнение, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений.