Каменский считает, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений
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«Финал, конечно, был звёздный — интереснейший хоккей, много переживаний, эмоций. К сожалению, проиграли, хотя играли лучше канадцев. Проиграли чисто из-за удаления. Преимущество не смогли удержать из-за игровой дисциплины, удалений», — приводит слова Каменского Sport24.
Он отметил, что сложно оценивать судейство в матче, поскольку, много удалений было как у российской, так и у канадской команды.
«Серебро — не золото, но это хороший результат для ребят. Но, могли выиграть и золото», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде и в десятый раз стала серебряным призёром МЧМ по хоккею.