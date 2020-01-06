Каменский считает, что сборная России проиграла в финале МЧМ из-за удалений

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России он национальной команды Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Финал, конечно, был звёздный — интереснейший хоккей, много переживаний, эмоций. К сожалению, проиграли, хотя играли лучше канадцев. Проиграли чисто из-за удаления. Преимущество не смогли удержать из-за игровой дисциплины, удалений», — приводит слова Каменского Sport24.

Он отметил, что сложно оценивать судейство в матче, поскольку, много удалений было как у российской, так и у канадской команды.

«Серебро — не золото, но это хороший результат для ребят. Но, могли выиграть и золото», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде и в десятый раз стала серебряным призёром МЧМ по хоккею.