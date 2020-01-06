Сборная России в десятый раз стала серебряным призёром МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею в десятый раз в своей истории проиграла в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею.

При этом в пяти случаях российская команда шесть раз проигрывала канадцам в решающем матче, дважды — финнам по разу чехам и шведам.

При этом в активе сборной России четыре золота чемпионатов мира, завоеванного в финалах с Канадой.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.