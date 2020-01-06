«Мы сами отдали этот матч»: что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

Сборная России сама отдала Канаде победу в финале молодёжного чемпионата мира. Об этом после игры заявил защитник Егор Замула. Также, по его словам, у соперника в этот вечер «залетело всё». В свою очередь, главный тренер Валерий Брагин выразил мнение, что в концовке встречи судьи обязаны были удалять оппонента за попадание шайбой в камеру. А выбранный в символическую сборную МЧМ защитник Александр Романов назвал отечественную дружину лучшей командой турнира.

«В группе Канада получила, и в финале сделала акцент на оборону»

Финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею получился крайне обидным для сборной России. Ещё за 11 минут до конца подопечные Валерия Брагина обыгрывали Канаду с преимуществом в две шайбы, но в оставшееся время пропустили трижды и упустили трофей. Сам тренер после матча с трудом подбирал слова, но попытался сильно не критиковать подопечных.

«Удаления Дмитрия Воронкова? Эмоции перехлестнули. По ситуации с вратарями могу только сказать, что мы имеем то, что имеем. В эпизоде с четвёртым пропущенным голом подвёл рикошет. Кирилл Марченко держал соперника, но шайба подскочила. Думаю, в этом составе сборной России очень много перспективных ребят. Речь идёт о всех защитниках и о семи-восьми нападающих», — подвёл итоги наставник команды.

Также он рассказал о совместной работе с Игорем Ларионовым, который вошёл в штаб молодёжки непосредственно перед турниром. По словам Брагина, после совместной деятельности с прославленным спортсменом он поменял взгляды на хоккей.

«Всегда ведь говорили, что Брагин играет в оборонительный хоккей. Ребята, когда выбирается та или иная тактика, многое зависит от того, какой состав у тебя есть. Вот и всё. Иногда нужно чем-то жертвовать, сыграть проще. Сейчас же у нас была команда, в которой все умели играть в атаке. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы, очень перспективная. Думаю, в дальнейшем все сборные будут играть именно так», — добавил Брагин.

От ответа на вопрос о дальнейшей работе с молодёжкой и новом контракте с ФХР наставник сборной пока отказался.

«Готов ли я и на следующий год строить команду к МЧМ с нуля? Постоянно задаёте один и тот же вопрос. Продление контракта сейчас обсуждать не буду, это бессмысленно», — заявил Брагин.

Что же касается игры соперника, то тренер заметил, что после разгрома на стадии группового этапа канадцы действовали осторожно.

«Они практически весь матч играли от обороны, мы в общем-то ждали этого. Встреча в группе с ними получилась открытой, и Канада получила. Поэтому в финале «кленовые листья» сделали акцент на оборону», — подчеркнул специалист.

Наконец, тренер рассказал о спорном эпизоде в концовке матча, когда судья не стал удалять канадца за попадание в установленную над площадкой камеру.

«Да, непонятное совещание там произошло у арбитров. Конечно, это чистые две минуты», — выразил мнение Брагин.

Высказался об итогах турнира и Ларионов. Он похвалил команду за то, что она, по его словам, играла в «правильный хоккей».

«Сейчас можно наговорить много негативного. Но мне бы хотелось отметить команду, которая играла в правильный хоккей. А всё остальное сложно оценивать на эмоциях. Финалы порой получаются очень нервными. В том числе в плане психологии. Не хочу акцентировать внимание на ком-то конкретно, на фамилиях — мы говорим о команде», — отметил специалист.

Тренер также заявил, что хоккеистам молодёжной сборной во многих моментах просто не хватило опыта. Однако он отметил, что с оптимизмом смотрит на будущее этих игроков.

«Вы понимаете, какое напряжение испытывали ребята? Эти пацаны, которые с детства мечтали сыграть на такой большой «сцене»? Конечно, хотелось, чтобы мы забросили пару шайб в большинстве, а не одну. Но мы опять же говорим об эмоциях. Ребята ещё неопытные, сырые. Но на будущее данной сборной смотрю с оптимизмом. За этот период времени мы смогли сделать интересную команду. Она понравилась зрителям, болельщикам. Ни в кого не хочу пускать стрелы критики. Команда выигрывает и проигрывает вместе», — добавил Ларионов.

«Считаю, мы были достойны большего, чем серебряные медали»

Что касается хоккеистов российской сборной, то все они были очень расстроены, но нашли в себе силы не только подвести итоги матча и турнира, но и признать, что в поражении от Канады виноваты сами.

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«Сейчас тяжело делать выводы. Я был счастлив играть со всеми пацанами. Тренерский штаб слепил из нас команду, у нас было 23 брата в составе, мы играли за Россию, но, к сожалению, это был день Канады. Мы играли не хуже, доминировали над всеми соперниками. Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетело. Забросили какую-то шайбу от пятки, в большинстве забили. Тяжело разбирать все эпизоды, уже даже не хочется что-то выяснять», — заявил защитник Егор Замула.

Рассказал хоккеист и о спорном эпизоде с попаданием шайбы в камеру в концовке встречи.

«Старались выиграть, но потерпели поражение. И тут уже ничего не изменить, просто идём дальше. Канадцам в конце не дали удаление за выброс шайбы? Это всё надо смотреть. Дали бы две минуты, и у нас появился бы шанс. Всё могло быть по-другому», — посетовал Замула.

Несмотря на в целом успешное выступление сборной России, единственным отечественным игроком, попавшим в символическую сборную турнира, стал защитник Александр Романов. Впрочем, он был этому не особенно рад.

«Приятно, но если команда проиграла, то какая разница? Считаю, мы были достойны большего, чем серебряные медали. На мой взгляд, Россия является лучшей командой турнира. Может, кто-то поспорит. Но дурацкие удаления сломали нам игру. По ним каждый должен говорить сам за себя. Я же не знаю, что у кого было на уме. Канадцы тоже смотрелись хорошо. Теперь надо просто жить дальше, возвращаться и играть за свои клубы. Хотя мы за это время стали друг другу семьёй и братьями. Это лучшая команда», — подчеркнул спортсмен.

А нападающий Никита Александров, открывший счёт в матче с Канадой, как и Замула, заявил, что Россия сама отдала игру «кленовым листьям».

«У меня просто нет слов. Ничего не могу сказать. Бились до конца, но этого не хватило. Удалений очень много. Согласен с Замулой, который сказал, что всё было в наших руках. Что буду вспоминать о команде? Конечно, сборная у нас классная. Со всеми хорошие отношения. Спасибо всем парням за работу. Спасибо и тренерскому штабу, что поверили в меня», — сказал хоккеист.

В составе же канадцев одним из главных героев стал Барретт Хэйтон. Капитан североамериканцев получил травму в полуфинале с Финляндией, но нашёл в себе силы выйти на лёд в решающем противостоянии и забросил важнейшую третью шайбу.

«Я благодарен всей нашей команде. У нас потрясающая «химия»! Сейчас я по-настоящему счастлив. Мы до конца верили в то, что можем выиграть. Сейчас испытываем невероятные эмоции. В финальной игре всё решили детали. Мы хорошо воспользовались большинством, российская сборная — не очень. Как чувствует себя моё больное плечо? На миллион баксов!» — сказал Хэйтон в эфире TSN.