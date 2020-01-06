Брагин: во вратарской линии мы имеем то, что имеем

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил состав команды на чемпионате мира — 2020.
Брагин: во вратарской линии мы имеем то, что имеем
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«Думаю, что в этой сборной России много очень перспективных ребят. Защитники все, нападающих человек семь-восемь. По вратарям: что имеем, то имеем. У нас была команда, в которой все умели в атаке играть. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы — очень перспективная. Думаю, что в дальнейшем все сборные так играть будут», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что от команды отвернулась фортуна.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

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