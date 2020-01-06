Брагин: в случае с четвёртой шайбой сборную России подвёл рикошет

Наставник молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал решающую шайбу, пропущенную его командой от канадцев в финале чемпионате мира — 2020.

«В случае с четвёртым пропущенным голом рикошет подвёл. Кирилл Марченко с игроком был, шайба подскакивает. Но тут причина совсем в другом, это не имеет значение», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что от команды отвернулась фортуна.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.