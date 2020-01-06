Брагин: в случае с четвёртой шайбой сборную России подвёл рикошет
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«В случае с четвёртым пропущенным голом рикошет подвёл. Кирилл Марченко с игроком был, шайба подскакивает. Но тут причина совсем в другом, это не имеет значение», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
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