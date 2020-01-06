Хоккеист Замула о финале МЧМ: у канадцев всё залетало

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Защитник сборной России Егор Замула прокомментировал поражение национальной команды от сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Хоккеист Замула о финале МЧМ: у канадцев всё залетало
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«Сейчас тяжело делать выводы. Сегодня был канадский день. Мы играли не хуже, доминировали над всеми соперниками. Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили. Тяжело разбирать, уже даже не хочется что-то выяснять», — приводит слова Замулы «Чемпионат».

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Замула записал в свой актив одну голевую передачу, и получил одно двухминутное удаление на старте третьего периода.

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