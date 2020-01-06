Хоккеист Замула о финале МЧМ: у канадцев всё залетало

Защитник сборной России Егор Замула прокомментировал поражение национальной команды от сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Сейчас тяжело делать выводы. Сегодня был канадский день. Мы играли не хуже, доминировали над всеми соперниками. Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили. Тяжело разбирать, уже даже не хочется что-то выяснять», — приводит слова Замулы «Чемпионат».

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Замула записал в свой актив одну голевую передачу, и получил одно двухминутное удаление на старте третьего периода.

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