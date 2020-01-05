Российский хоккеист Замула ударил по лицу канадца Хэйтона в финале МЧМ по хоккею

Защитник сборной России Егор Замула ударил по лицу капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона в концовке второго периода финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 года.

В конце второго периода между хоккеистами произошёл конфликт, в ходе которого Замула кулаком ударил по лицу Хэйтона. За это российский защитник был удалён на две минуты.

🇨🇦 will open the third period on the power-play after this penalty against Yegor Zamula. pic.twitter.com/k975USfNyS — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее в сети опубликовали видео второго гола сборной России в ворота команды Канады в финале молодёжного первенства планеты.