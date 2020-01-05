Российский хоккеист Замула ударил по лицу канадца Хэйтона в финале МЧМ по хоккею

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Защитник сборной России Егор Замула ударил по лицу капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона в концовке второго периода финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 года.
Российский хоккеист Замула ударил по лицу канадца Хэйтона в финале МЧМ по хоккею
  • globallookpress.com

В конце второго периода между хоккеистами произошёл конфликт, в ходе которого Замула кулаком ударил по лицу Хэйтона. За это российский защитник был удалён на две минуты.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию финальной встречи молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады.

Ранее в сети опубликовали видео второго гола сборной России в ворота команды Канады в финале молодёжного первенства планеты.

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