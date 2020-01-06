Романов высказался о попадании в символическую сборную МЧМ по хоккею

Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал своё включение в символическую команду лучших хоккеистов чемпионата мира 2020 года среди игроков до 20 лет.

«Приятно, но если команда проиграла, то какая разница?», — приводит слова Романова «Чемпионат».

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Романов записал в свой актив одну голевую передачу. В общей сложности на турнире он набрал 6 (1 + 5) очков в семи матчах, завершив турнир с показателем полезности «+6».

Ранее Романов высказал мнение, что сборная России была достойна большего, чем серебряные медали.