Романов высказался о попадании в символическую сборную МЧМ по хоккею

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Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал своё включение в символическую команду лучших хоккеистов чемпионата мира 2020 года среди игроков до 20 лет.
Романов высказался о попадании в символическую сборную МЧМ по хоккею
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«Приятно, но если команда проиграла, то какая разница?», — приводит слова Романова «Чемпионат».

Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Романов записал в свой актив одну голевую передачу. В общей сложности на турнире он набрал 6 (1 + 5) очков в семи матчах, завершив турнир с показателем полезности «+6».

Ранее Романов высказал мнение, что сборная России была достойна большего, чем серебряные медали.

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