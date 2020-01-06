Хоккеист Романов: мы были достойны большего, чем серебряные медали
- @russiahockey
«Считаю, что мы были достойны большего, чем серебряные медали. Моё мнение — Россия была лучшей командой. Может, кто-то поспорит. Дурацкие удаления сломали нам игру. Мы пытались, но не получилось», — приводит слова Романова «Чемпионат».
Он отметил, что соперник тоже сыграл хорошо.
«Надо жить дальше. Приезжать и играть за свои клубы. Мы за это время стали друг другу семьёй и братьями. Это лучшая команда», — добавил хоккеист.
Сборная России в финальном матче проиграла Канаде со счётом 3:4. Романов записал в свой актив одну голевую передачу.
Ранее эксперт высказал мнение, что судьи финала МЧМ очень либерально трактовали эпизод с попаданием шайбы в камеру.