«Мы обязаны поддержать молодёжную сборную России»: Быков о дисциплине в команде, удалениях Воронкова и эпизоде с камерой

Российские хоккеисты не заслуживают критики, несмотря на обидное поражение в финале молодёжного чемпионата мира от Канады. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Вячеслав Быков. Он отметил, что молодые игроки не всегда способны сдерживать свои эмоции, в отличие от старших коллег. Кроме того, специалист встал на защиту нападающего Дмитрия Воронкова, а также поделился мнением по поводу спорного эпизода с попаданием шайбы в камеру.

— На ваш взгляд, какое высказывание точнее: Канада выиграла финал молодёжного чемпионата мира или Россия его отдала?

— Конечно, канадцы выиграли. Говорить о том, что российская сборная отдала финал противнику, просто некорректно. Наши ребята сражались, как тигры, как львы! Даже не знаю, какие эпитеты тут можно ещё подобрать.

— Но российским болельщикам традиционно сложно радоваться серебру.

— Я и сам рос в школе, где прививали максимализм. И тоже знаю, что такое быть и вторым, и третьим, но при этом хотеть большего. Просто не стоит забывать, какой гигантский труд стоит даже за серебряными медалями. Лично мне очень понравилась сборная России на этом чемпионате мира. На мой взгляд, в ней выступают очень талантливые ребята. За ними будущее нашего хоккея.

— Иначе говоря, вы не разделяете фанатского негодования?

— Более того, мне очень неприятно, что вокруг столько желчи. Мы так любим негатив и так легко находим повод для критики! Там игрок удалился, тут вратарь плохо сыграл — теперь у нас все ищут виноватых. Но критика должна быть конструктивной, а иначе это критиканство. Меня это удивляет, ведь мы считаемся добродушной, сочувствующей нацией. Вот и нужно посочувствовать команде, сказать им доброе слово и поддержать. Помните, как все возмущались, когда капитан сборной Канады не снял шлем во время исполнения гимна? И куда теперь пропал этот патриотизм? Поражение в финале, конечно, спортивный удар для команды, и мы просто обязаны поддержать наших ребят.

— Смогут ли молодые хоккеисты с ним справиться?

— Тренерский штаб обязательно проанализирует все ошибки, и этот урок, наоборот, поможет ребятам двигаться дальше. Давайте искать во всём позитив — без него никак. Повторюсь, задача болельщиков — поддержать ребят в этот тяжёлый момент. А оценивать игроков имеют право только их тренеры. И конечно, давайте помнить о том, кому именно проиграла сборная. Ладно бы она потерпела поражение от команды третьего дивизиона, играя шаляй-валяй. Но это всё-таки Россия— Канада — классика хоккея. Ругать нашу сборную — значит, обесценивать и нашего соперника. Так нельзя.

— Дисциплина действительно была одной из самых слабых сторон российской команды и одной из главных причин её поражения в финале?

— Нет, я не считаю, что отсутствие дисциплины было изначально проблемой именно нашей сборной. Эмоциональность в принципе присуща любому молодому человеку, особенно когда вокруг такое давление. Ребята были в стрессовой ситуации, но это стресс не от нежелания, а от переизбытка желания! Хоккеисты изо всех сил старались сыграть как можно лучше! Отсюда и ошибки, и удаления. Такое и у взрослых игроков бывает, что уж говорить о молодёжи.

— Но ведь в первом периоде ребятам удавалось сдерживаться.

— Да, но чем ближе ребята подходили к заветной цели, тем выше становилось напряжение.

— Почему, на ваш взгляд, тренерам не удалось достучаться до своих подопечных?

— По моему мнению, тренерский штаб провёл очень большую работу в этом направлении. Но это ведь тоже не так просто...

— Два достаточно глупых удаления Дмитрия Воронкова сделали его главным антигероем финала. Почему никто его не поддержал, даже ветераны?

— Просто ветераны, поигравшие на высоком уровне, понимают важность таких эпизодов. А парень просто не совладал с эмоциями. Ни в коем случае нельзя обвинять в результате одного игрока. Мы сейчас можем просто «забить» человека. И что с ним будет дальше? Словом ведь и убить можно.

— Тасование голкиперов от матча к матчу и замены по ходу игр могли сказаться на моральном состоянии обоих вратарей?

— Это не новое слово в хоккее, такая практика существует. К тому же, мы все знаем, как важна конкуренция. А ещё Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов дружат, они сами говорили об этом в интервью. Кроме того, я считаю, что мы должны доверять и тренерскому штабу. Опыт Валерия Брагина неоспорим, плюс он постоянно находился в команде, знал, какая в ней царит атмосфера. И раз он принимал такие решения, на то были причины.

— Брагин списал победный гол канадцев на рикошет, но многие посчитали, что ошибся Мифтахов, долгое время остававшийся на линии.

— Да, сейчас будет много «специалистов», которые будут анализировать игру хоккеистов. Конечно, тренеру-то мы не верим! И вратарь, само собой, должен стоять на линии, а ещё ему винтовку надо в руки дать или щит какой-нибудь. Такая «гильотина» для игроков после поражения в финале — это, повторюсь, неуважение по отношению к сопернику. Давайте не забывать, кто нам забрасывал шайбы.

— Игра в большинстве оставила двоякое впечатление — в начале турнира и самом важном матче большинство не сработало, однако на пути к финалу спецбригада штамповала голы…

— Игорь Ларионов много работал с ребятами, и результат действительно был. Что же касается финала, то просто в штабе сборной Канады тоже немало сильных тренеров, которые умеют искать противоядие от уверенной игры противника. И они успешно справились с этой задачей.

— Если бы счёт был открыт в первом периоде, когда канадцы удалялись четырежды, исход был бы иным?

— Да, возможно. Но тут важно помнить и о том, что канадцы — это нация, которая часто решает исход игры именно на последних секундах. Мы тоже стараемся этому обучать наших ребят.

— Один из самых спорных моментов финала был связан с попаданием шайбы в камеру, но, согласно регламенту, это не является преднамеренным выбросом и не наказывается удалением. Вас удивил этот эпизод?

— Да, я удивился, это был довольно курьёзный момент. Действительно, если бы соперника удалили, это могло бы сыграть нам на руку — у него было бы на два игрока меньше на площадке. Но если такое правило существует, значит, за ним что-то стоит, и возможно, уже были прецеденты.