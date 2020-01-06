Третьяк поздравил сборную России по хоккею с серебром МЧМ-2020

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение молодёжной национальной команды от Канады в финале чемпионата мира 2020 года в Чехии.

«Молодёжи свойственно ошибаться, особенно в плане дисциплины. Не смогли сдержать свои эмоции при счёте 3:1, канадцы стали нас провоцировать, пошли ненужные удаления. Но надо поздравить команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире, где столько было приличных соперников», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он отметил, что российская команда «не мучилась, а играла в хоккей», что и является главным показателем успешного выступления. Кроме того, глава ФХР рассказал о разговоре с игроками в раздевалке.

«Я их поздравил с серебром, сказал, что они показали боевой хоккей, отметил, что ни один россиянин не сказал бы, что они не хотели ложиться под шайбу, не боролись до конца», — добавил Третьяк.

В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4, хотя по ходу встречи выигрывали с разницей в две шайбы.

Ранее стали известны соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021.