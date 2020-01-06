Стали известны соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021

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Стало известно, с кем сыграет молодёжная сборная России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Стали известны соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), россияне выступят в группе B вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

В группе A будут играть сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

Турнир состоится в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

Победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, обыгравшая в финале Россию со счётом 4:3.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев раскритиковал хоккеиста Дмитрия Воронкова за удаления в матче с Канадой в финале МЧМ.

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