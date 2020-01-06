Стали известны соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), россияне выступят в группе B вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
В группе A будут играть сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.
Турнир состоится в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Победителем МЧМ-2020 стала сборная Канады, обыгравшая в финале Россию со счётом 4:3.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев раскритиковал хоккеиста Дмитрия Воронкова за удаления в матче с Канадой в финале МЧМ.