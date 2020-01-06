Якушев раскритиковал хоккеиста Воронкова за удаления в матче с Канадой в финале МЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев подверг критике нападающего молодёжной сборной России по хоккею Дмитрия Воронкова из-за удалений в матче с Канадой в финале чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Якушев раскритиковал хоккеиста Воронкова за удаления в матче с Канадой в финале МЧМ
  • globallookpress.com

«Игра была хорошей, равной, обе команды играли в атакующий хоккей. Единственное, что меня просто возмутило, — это неоправданные удаления, особенно со стороны Воронкова, которые привели к двум голам. Это просто возмутительные удаления, мне кажется, он просто подвёл команду», — цитирует экс-игрока ТАСС.

Он также отметил, что национальная команда отлично играла в финале, несмотря на поражение. По его словам, турнир должен стать хорошим уроком для юных хоккеистов.

«Выделить кого-то особенно не хочется, да и ругать не хочется, разве что только Воронкова. Но бывает такое, что люди делают глупости в жизни, а бывает, что в игре», — добавил Якушев.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее сообщалось, что сборная России в пятый раз уступила Канаде в финале МЧМ.

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