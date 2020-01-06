Сборная России в пятый раз уступила Канаде в финале МЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею в пятый раз в своей истории уступила команде Канады в финале чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Сборная России в пятый раз уступила Канаде в финале МЧМ
  • ©fhr.ru

Впервые такое произошло в 2005 году, когда канадцы на своей территории оказались наголову сильнее (6:1). Лучшим нападающим турнира 15-летней давности был признан россиянин Александр Овечкин. Впоследствии Россия уступала Канаде на МЧМ 2006, 2007, 2015 и 2020 годов. В свою очередь, россияне брали верх в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.

Кроме того, Канада опередила Россию на МЧМ-1995, однако 25 лет назад соревнования проходили по круговой системе и не предусматривали плей-офф.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поддержал тренерский штаб молодёжной сборной.

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