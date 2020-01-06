Брагин уверен, что канадского хоккеиста должны были удалить за выброс шайбы
- РИА Новости
«Там какое-то непонятное совещание было... Конечно, это были чистые две минуты. Они какую-то камеру придумали», — цитирует Брагина РИА Новости.
Напомним, что шайба попала в камеру, из-за чего рефери принял решение не удалять игрока сборной Канады.
Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.
Ранее хоккеист Егор Замула назвал адом последние 15 минут матча с Канадой.