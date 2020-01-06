Хоккеист Замула назвал адом последние 15 минут матча с Канадой
- РИА Новости
«Это была наша игра, мы свою игру отдали. Последние 15 минут игры — это ад, это худшие 15 минут в моей карьере», — цитирует игрока РИА Новости.
По его мнению, россияне играли лучше канадцев весь турнир. Он также признался, что был счастлив выступать в одной команде с каждым её игроком.
«Ребята из команды — все мои братья, всех люблю и всех уважаю. Очень хотелось золото выиграть», — добавил Замула.
Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.
Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что пока не готов комментировать возможное продление своего контракта.