Хоккеист Замула назвал адом последние 15 минут матча с Канадой

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Егор Замула считает, что последние 15 минут матча с Канадой являются худшими в его карьере.

«Это была наша игра, мы свою игру отдали. Последние 15 минут игры — это ад, это худшие 15 минут в моей карьере», — цитирует игрока РИА Новости.

По его мнению, россияне играли лучше канадцев весь турнир. Он также признался, что был счастлив выступать в одной команде с каждым её игроком.

«Ребята из команды — все мои братья, всех люблю и всех уважаю. Очень хотелось золото выиграть», — добавил Замула.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что пока не готов комментировать возможное продление своего контракта.