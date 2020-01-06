Хоккеист Замула назвал адом последние 15 минут матча с Канадой

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Защитник молодёжной сборной России по хоккею Егор Замула считает, что последние 15 минут матча с Канадой являются худшими в его карьере.
Хоккеист Замула назвал адом последние 15 минут матча с Канадой
  • РИА Новости

«Это была наша игра, мы свою игру отдали. Последние 15 минут игры — это ад, это худшие 15 минут в моей карьере», — цитирует игрока РИА Новости.

По его мнению, россияне играли лучше канадцев весь турнир. Он также признался, что был счастлив выступать в одной команде с каждым её игроком.

«Ребята из команды — все мои братья, всех люблю и всех уважаю. Очень хотелось золото выиграть», — добавил Замула.

Сборная России завоевала серебряные медали МЧМ-2020. В финале подопечные Валерия Брагина проиграли канадцам со счётом 3:4.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что пока не готов комментировать возможное продление своего контракта.

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