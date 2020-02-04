Киселевич назначен капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх

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Защитник Богдан Киселевич назначен капитаном сборной России на третий этап Еврохоккейтура — Шведские игры.
Киселевич назначен капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх
  • РИА Новости

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов, слова которого передаёт ТАСС.

Ассистентами Киселевича станут Анатолий Голышев, Рушан Рафиков и Андрей Миронов.

В рамках Шведских игр сборная России 6 февраля в Хельсинки сыграет с Финляндией, 8 февраля в Стокгольме — со Швецией и 9 февраля также в Стокгольме — с Чехией.

Ранее сообщалось, что семь призёров МЧМ-2020 вошли в состав сборной России на этап Евротура в Швеции.

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