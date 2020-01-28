Семь призёров МЧМ-2020 вошли в состав сборной России на этап Евротура в Швеции

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Федерация хоккея России (ФХР) огласила заявку национальной команды страны на третий этап Еврохоккейтура — Шведские игры.
Семь призёров МЧМ-2020 вошли в состав сборной России на этап Евротура в Швеции
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В заявку вошло семь игроков, ставших серебряными призёрами молодёжного чемпионата мира 2020 года: защитники Александр Романов и Данила Галенюк, а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко.

В состав национальной команды также вошли голкиперы Игорь Бобков, Тимур Билялов и Александр Самонов, защитники Рушан Рафиков, Богдан Киселевич, Никита Лямкин, Артём Сергеев, Георгий Дронов и Андрей Миронов, а также нападающие Анатолий Голышев, Артём Галимов, Денис Зернов, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев и Александр Шаров.

В рамках Шведских игр сборная России 6 февраля в Хельсинки сыграет с Финляндией, 8 февраля в Стокгольме — со Швецией и 9 февраля, также в Стокгольме, — с Чехией.

Ранее сообщалось, что Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб сборной России по хоккею.

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