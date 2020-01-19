53 шайбы, две серии буллитов и эффектная развязка: как дивизион Боброва выиграл Матч звёзд КХЛ

В Москве состоялся Матч звёзд КХЛ. В финале соревнования дивизион Боброва под руководством главного тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова в серии буллитов переиграл дивизион Тарасова. В основное время встречи команды забросили по шесть шайб. В общей сложности зрители, собравшиеся на «ВТБ-Арене», за три часа увидели 53 гола.

Красочное шоу и обилие заброшенных шайб

Нынешние выходные стали настоящим пиршеством для российских любителей хоккея, ведь в Москве состоялся Матч звёзд КХЛ. В субботу на «ВТБ-Арене» прошёл день конкурсов, а в воскресенье — непосредственно игры. Как и в последние годы, сборные четырёх дивизионов разыгрывали между собой победу в плей-офф. При этом встречи проходили в формате «три на три» и занимали всего два периода по десять минут.

А предваряло всё красочное шоу, в котором обыгрывалась тема времени. Собравшиеся на трибунах стали свидетелями появления захватывающих 3d-проекций. В представлении была задействована буквально вся арена: площадка, потолок, видеокуб. Общая площадь медиа-поверхностей составила более 21 километра, а монтаж оборудования занял 140 часов.

После этого начались непосредственно игры. В первом полуфинале сошлись дивизионы Боброва и Чернышёва. Как обычно в таких мероприятиях, команды показывали яркий атакующий хоккей и стремились по максимуму порадовать зрителей. В результате за 20 игровых минут соперники забросили на двоих 11 шайб, а главным героем стал 19-летний Герман Шапорев, представляющий «Алтай» из МХЛ. Молодой форвард оформил хет-трик и вывел свой коллектив в финал.

Во втором полуфинале встречались дивизионы Тарасова и Харламова. Последнюю команду можно было назвать фаворитом, ведь накануне она выиграла практически все конкурсы и получила право выбрать себе соперника. Но это подопечным Дмитрия Квартальнова не помогло. Причём матч развивался по совершенно непредсказуемому сценарию. После первых четырёх минут дивизион Тарасова вёл — 4:1, но затем умудрился пропустить пять шайб подряд. Однако команда не сдалась и добила соперника — 8:6.

Автором одной из шайб стал нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий. Причём его гол получился более чем курьёзным. Дело в том, что на вбрасывание в зоне оппонента поехал вратарь дивизиона Харламова Якуб Коварж. Выиграть его он не сумел, после чего Егор Анисимов сделал передачу на Грецкого, и тот отправил снаряд в пустой створ. А после игры не обошлось без шуток на тему созвучия фамилии хоккеиста с фамилией легендарного Уэйна Гретцки.

«Эмоции просто невероятные, атмосфера на арене супер. Очень приятно быть частью этого шоу. В какую команду ни зайди, всюду звёзды. Я просто кайфую. Сумели совершить камбэк, молодцы! Забил шайбу, да. Она пришла ко мне, я бросил и забил. Ворота расколдованы. Александр Овечкин догоняет меня в списке лучших снайперов НХЛ? Ну да, надо поднажать. Поднажмём», — приводит слова Гретцкого «Чемпионат».

Подарок для Хартли и серии буллитов

Без ещё одного курьёза не обошлось в матче за третье место между дивизионами Чернышёва и Харламова. Прямо во время игры место в воротах «чернышёвцев» неожиданно решил занять форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Юха Метсола же отправился в атаку и вскоре грубо ошибся на вбрасывании в центре площадки, что привело к голу.

Но Умарк на неродной позиции выглядел более чем уверенно. В частности в одном из эпизодов он проявил чудеса реакции и спас команду после броска в упор.

Распечатать шведа соперникам всё же удалось, но шайбу засчитали только после просмотра повтора.

«Идея сыграть на вратарской позиции появилась ещё вчера после мастер-шоу. Мы подумали, и решили сделать это. Это не первый мой опыт в роли голкипера, два года назад мы в Уфе играли на открытом воздухе с детьми. Линус Ульмарк не мой брат, но у меня определённо есть талант. Было непросто ещё и потому, что на мне были коньки полевого игрока. Коньки Метсолы слишком маленькие для меня. Связка Метсола-Умарк в плей-офф? Мы обязательно подумаем об этом», — отметил Умарк.

Игрой Линуса остались довольны и партнёры, в частности, второй вратарь команды Игорь Бобков.

«Умарк очень впечатлил. Настолько у человека горели глаза, как он сильно хотел постоять в воротах. Было видно, насколько он талантливый человек. Очень здорово сыграл, мне понравилось. Я в поле выходить не люблю, это не моя тема. В детстве играл, конечно, но не особо получалось», — подчеркнул голкипер.

Победа же в итоге досталась дивизиону Чернышёва. Основное время матча завершилось вничью. Соперники забросили по восемь шайб. Но в серии буллитов сильнее оказался коллектив Боба Хартли. К слову сам канадский специалист после матча получил в подарок от Вячеслава Козлова клюшку Владислава Третьяка.

Вячеслав Козлов привёз Бобу Хартли клюшку Владислава Третьяка 70-х годов из Канады. И сегодня Третьяк её подписал для Боба! Хоккей объединяет 🙌🏻 pic.twitter.com/S9ae2oK4mh — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 января 2020 г.

Захватывающий финал и щитки Сорокина

Ну а в финале встретились дивизионы Боброва и Тарасова. И матч получился под стать своему статусу. Дивизион Тарасова начал активно и быстро забросил две шайбы. Голами отметились Чарльз Джиновей и Сергей Шмелёв. Вскоре Юусо Хиетанен сократил отставание в счёте, но Стефан да Коста тут же восстановил гандикап.

Однако дивизион Боброва проявил характер и ещё до перерыва отличился трижды, а сразу после забросил ещё одну шайбу. В том числе удалось отличиться уже упомянутому Шапореву. Но соперник сдаваться не желал. Команду вернул в игру гол опытнейшего Александра Сёмина, а на шайбу Микко Лехтанена она ответила точными бросками оформившего дубль да Косты и Кирилла Капризова.

В результате судьба трофея определилась в серии буллитов. Иван Бочаров совершил сразу три сейва, а решающий бросок сделал Лехтонен. Визави Бочарова Илья Сорокин дважды спас команду и отметился необычными щитками. Они были расписаны пациентами отделения кардиология НИИ детской педиатрии.

«Дети помогли мне сделать эту красоту — разукрасили мои щитки. Теперь мы их выставим на аукцион, а все вырученные средства пойдут на лечение вратаря Вилена Прокофьева. Пользуясь случаем, передаю привет Вилену! И хочу сказать: Вилен, ты должен быть сильным, держись, мы все переживаем за тебя! В целом на Матче звёзд отличная атмосфера, я получаю только удовольствие, участвуя в этом событии, как и болельщики, надеюсь», — приводит слова Сорокина официальный сайт КХЛ.

А дивизон Боброва впервые стал победителем Матча звёзд КХЛ. В 2017-м трофей завоевал дивизион Чернышева, в 2018-м — дивизион Тарасова, а в 2019-м — снова дивизион Чернышева.

«Всё здорово. Во-первых, нужно поблагодарить болельщиков, которые заполнили трибуны до отказа. Во-вторых, организаторов: всё было сделано на высшем уровне, и, думаю, ребятам приятно было играть, а зрителям интересно смотреть. Уикэнд удался! Финал получился интересный. Вели в счёте, отыгрывались, в результате всё решали буллиты. Но динамовцы не могли проиграть! У нас просто пять динамовцев в составе, включая одного рижского», — отметил главный тренер команды Алексей Кудашов.