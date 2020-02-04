Кудашов заявил, что сборная России настраивается выиграть этап Еврохоккейтура в Швеции

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов поделился ожиданиями от третьего этапа Еврохоккейтура — Шведские игры.
Кудашов заявил, что сборная России настраивается выиграть этап Еврохоккейтура в Швеции
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«У нас философия основывается на атакующих действиях, мы любим атаковать. У нас энергозатратный хоккей, много молодых ребят, быстрая команда, поэтому мы способны так играть», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Он отметил, что команда настраивается на то, чтобы выиграть этап Еврохоккейтура в Швеции.

В рамках Шведских игр сборная России 6 февраля в Хельсинки сыграет с Финляндией, 8 февраля в Стокгольме — со Швецией и 9 февраля также в Стокгольме — с Чехией.

Ранее сообщалось, что Богдан Киселевич назначен капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх.

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