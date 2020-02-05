Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкинвышел на четвёртое место по количеству победных голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) россиянин трижды поразил ворота соперника, а вторая его шайба стала победной для «Кэпиталз».

Овечкин в 110-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде и вышел на четвёртое место по этому показателю, обойдя Патрика Марло и Брэндана Шэнахана.

Рекордсменом является Яромир Ягр (135), на втором месте располагается Горди Хоу (121), а тройку лучших Фил Эспозито (118).

Ранее сообщалось, что Овечкин в 11-й раз в карьере достиг отметки в 40 голов за сезон в НХЛ.