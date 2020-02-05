Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкинвышел на четвёртое место по количеству победных голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ
  • © Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) россиянин трижды поразил ворота соперника, а вторая его шайба стала победной для «Кэпиталз».

Овечкин в 110-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде и вышел на четвёртое место по этому показателю, обойдя Патрика Марло и Брэндана Шэнахана.

Рекордсменом является Яромир Ягр (135), на втором месте располагается Горди Хоу (121), а тройку лучших Фил Эспозито (118). 

Ранее сообщалось, что Овечкин в 11-й раз в карьере достиг отметки в 40 голов за сезон в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить