Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев отличились Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. У «Голден Найтс» шайбы забросили Уильям Каррье и Пол Штястны.
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Эта победа стала четвёртой подряд для «Тампы» в регулярном чемпионате.
Ранее хет-трик Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.