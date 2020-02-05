Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. У «Голден Найтс» шайбы забросили Уильям Каррье и Пол Штястны.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Эта победа стала четвёртой подряд для «Тампы» в регулярном чемпионате. 

Ранее хет-трик Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.

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