Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. У «Голден Найтс» шайбы забросили Уильям Каррье и Пол Штястны.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Эта победа стала четвёртой подряд для «Тампы» в регулярном чемпионате.

Ранее хет-трик Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ.