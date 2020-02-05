«Колорадо» разгромил «Баффало» в НХЛ, Задоров и Ничушкин отметились голами

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«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе «Эвеланш» отличились россияне Никита Задоров и Валерий Ничушкин, а также Самуэль Жирар, Андре Бураковски, Назем Кадри и Микко Рантанен. У хозяев единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт.

Ничушкин также отметился двумя результативным передачами. Таким образом, он набрал три очка за игру.

Ранее сообщалось, что две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ.

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