«Колорадо» разгромил «Баффало» в НХЛ, Задоров и Ничушкин отметились голами
Встреча прошла в Баффало и завершилась в пользу гостей — 6:1.
В составе «Эвеланш» отличились россияне Никита Задоров и Валерий Ничушкин, а также Самуэль Жирар, Андре Бураковски, Назем Кадри и Микко Рантанен. У хозяев единственную шайбу забросил Сэм Райнхарт.
Ничушкин также отметился двумя результативным передачами. Таким образом, он набрал три очка за игру.
Ранее сообщалось, что две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ.