«Даллас» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Гурьянова и передачу Радулова

«Даллас Старз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась в пользу хозяев — 4:3.

В составе местного коллектива дубль оформил Энтони Бовиллье, а также отличились Дерик Брассар и Мэтью Барзал. У «Старз» шайбы забросили россиянин Денис Гурьянов, Джейсон Дикинсон и Йон Клингберг.

Ещё один российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативным пасом.

«Даллас» занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» — шестой на Западе.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» разгромил «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Никита Задоров и Валерий Ничушкин отметились голами.