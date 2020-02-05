«Даллас» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Гурьянова и передачу Радулова
Игра, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась в пользу хозяев — 4:3.
В составе местного коллектива дубль оформил Энтони Бовиллье, а также отличились Дерик Брассар и Мэтью Барзал. У «Старз» шайбы забросили россиянин Денис Гурьянов, Джейсон Дикинсон и Йон Клингберг.
Ещё один российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативным пасом.
«Даллас» занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» — шестой на Западе.
Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» разгромил «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Никита Задоров и Валерий Ничушкин отметились голами.