Три очка Свечникова, голы и передачи Кучерова и Малкина, рекорд Василевского: как россияне стали звёздами дня в НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился дублем и результативной передачей в матче с «Аризоной» и впервые в карьере набрал 50 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающие Никита Кучеров и Евгений Малкин записали на свой счёт по два очка, а голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский установил рекорд клуба по продолжительности беспроигрышной серии в основное время. О том, как россияне провели игровой день в НХЛ, — в материале RT.

Дуэль Кучерова и Малкина

Один из центральных матчей очередного игрового дня НХЛ прошёл на «Амали Арене», где «Тампа-Бэй» принимала «Питтсбург». Встреча завершилась пятой победой подряд действующего обладателя Президентского кубка и запомнилась яркой игрой российских легионеров. В составах обоих коллективов на лёд вышли суммарно четыре отечественных спортсмена, каждый из которых отметился результативными действиями.

Несмотря на тот факт, что главной стала дуэль Никиты Кучерова и Евгения Малкина, первым отличился другой россиянин. В нынешнем сезоне Михаил Сергачёв показывает не по годам зрелый хоккей и борется за звание лучшего отечественного защитника в НХЛ. В противостоянии с «Питтсбургом» он оформил восьмой гол в чемпионате, что позволило ему обогнать Ивана Проворова по количеству очков. На данный момент в активе игрока обороны «Лайтнинг» значится 27 баллов.

После этого на первые роли вышли Кучеров и Малкин. В своём 500-м матче в Национальной хоккейной лиге Никита помог «Тампа-Бэй» удвоить преимущество, выступив в роли ассистента. Лучший бомбардир прошлого сезона организовал молниеносную контратаку, которую довели до конца Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос.

На это более чем достойно ответил Малкин, дважды помогавший сократить отставание в счёте. Сначала он откликнулся на прострел Патрика Хёрнквиста и забросил свою 17-ю шайбу, а затем нашёл передачей Джона Марино. Благодаря этому в активе Евгения стало 56 очков, что позволило ему вырваться на 16-е место в рейтинге бомбардиров.

Тем не менее последнее слово осталось за Кучеровым. За 33 секунды до финальной сирены он получил передачу у синей линии и «расстрелял» пустые ворота «Пингвинз». Примечательно, что одним из ассистентов выступил голкипер Андрей Василевский. Нападающий флоридского коллектива набрал 65 (25 + 40) очков и сравнялся по этому показателю с защитником «Вашингтона» Джоном Карлсоном, расположившимся на десятой строчке табели о рангах. Возглавляет её форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль с 83 (29 + 54) баллами.

Что касается Василевского, то он отметился пасом и 29 спасениями, что позволило ему стать первой звездой матча. С ним в воротах «Лайтнинг» не уступили в основное время уже в 17 играх подряд, что стало новым рекордом клуба. До настоящего момента достижение принадлежало его соотечественнику Николаю Хабибулину. В сезоне-2002/03 «Тампа-Бэй» провела 16 встреч без проигрышей в основное время — одержала 12 побед и потерпела четыре поражения в овертайме.

Успехи Свечникова

Ещё более результативной получилась дуэль «Аризоны» с «Каролиной». На двоих команды отметились восемью заброшенными шайбами, пять из которых забросили гости. И это при том, что подопечные Рода Бриндамора уступали со счётом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи. Причём в трёх взятиях ворот непосредственное участие принял россиянин Андрей Свечников.

Именно отечественный форвард начал камбэк «Харрикейнз» и стал автором его первой шайбы. На 26-й минуте Свечников оказался расторопнее всех на пятаке и оставил не у дел Антти Раанту. А спустя менее чем шесть минут он оформил дубль и вывел свой коллектив вперёд, причём сам действовал в схожей манере. Напоследок нападающий продемонстрировал, что способен играть на партнёров, выступив в роли ассистента в эпизоде с голом Себастьяна Ахо.

Эти успехи позволили Свечникову не только стать первой звездой матча, но также выйти на 28-е место в гонке бомбардиров. В активе молодого россиянина стало 50 (22 + 28) очков, что позволило ему обойти целую группу игроков, включая Уильяма Нюландера, Пойнта и Ахо. Стоит отметить, что Андрей уже превзошёл собственное достижение прошлого сезона. Тогда он записал на свой счёт 37 (20 + 17) баллов.

Юбилейная шайба Ничушкина и передача Ковальчука

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продолжает радовать своих персональных поклонников. После окончания безголевой серии из 91 матча он принялся поражать ворота соперника почти в каждой третьей встрече. Однако на этой неделе он сделал исключение из правил, отличившись в двух играх подряд.

Два дня назад пострадал «Баффало», а на этот раз настала очередь «Оттавы». Одна их худших команд лиги не смогла справиться с атакующей мощью «Колорадо» и уступила со счётом 1:4. Тем примечательнее, что начало разгрому положил Ничушкин. На пару с Андре Бураковски они продемонстрировали отличный форчекинг в зоне противника, после чего Валерий в очной дуэли расправился с Маркусом Хогбергом.

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Ничушкин забросил десятую шайбу в сезоне и до его конца вполне может установить свой лучший результат по голам в НХЛ. На данный момент самым успешным стал его дебютный год в лиге, когда он отметился 14 точными бросками.

В отличие от нападающего «Колорадо», его соотечественник Максим Летунов пока делает первые шаги в Национальной хоккейной лиге. 23-летний нападающий провёл второй матч за «Сан-Хосе», но уже успел открыть счёт голам. Центрфорвард поучаствовал в резком контрвыпаде и стал автором третьей шайбы в ворота «Эдмонтона». На этом бомбардирские свершения россиянина завершились, но его партнёры смогли взять верх — 6:3.

Не ушёл без баллов за результативность и Илья Ковальчук. Форвард «Монреаля» внёс свою лепту в победу над «Анахаймом» и помог отличиться Брендану Галлахеру. Российский ветеран здорово развил атаку и отдал передачу свободному партнёру, которому оставалось лишь нанести точный бросок. 17-й номер «Канадиенс» записал на свой счёт 11 (5 + 6) очков в 14 встречах за новую команду и продолжил набирать висты перед началом плей-офф. На протяжении нескольких недель в НХЛ ходят слухи о его возможном обмене в коллектив — претендент на Кубок Стэнли.