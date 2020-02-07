Шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» победить «Питтсбург» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» победить «Питтсбург» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Михаила Сергачёва, Стивена Стэмкоса, Энтони Чирелли и Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам. В активе Кучерова и Василевского также по одной голевой передаче.

За «Питтсбург» забили Джон Марино и Евгений Малкин, также записавший в свой актив голевой пас.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко возобновил тренировки на льду.

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