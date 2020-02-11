«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Энтони Бовилье, оформившего дубль, а также голы Девона Тэйвза, Лео Комарова и Джордана Эберле. Голкипер Семён Варламов на лёд не выходил.

«Вашингтон» ответил шайбами Джона Карлсона, Ларса Эллера и Ти Джея Оши. Голкипер Илья Самсонов за 30 минут 36 секунд игрового времени отразил 15 из 20 бросков, а сменивший его Брэйден Холтби — 12 из 12 бросков. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились результативными действиями, при этом капитан «Вашингтона» завершил встречу с худшим показателем полезности в команде — «-4».

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан третьей звездой недели в НХЛ.

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